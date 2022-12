Der meisterwartete Netflix-Film des Jahres startet morgen – und Glass Onion mit Daniel Craig ist genauso gut, wie alle gehofft haben

Netflix' größtes Film-Highlight im Dezember steht vor der Tür: Morgen kommt Glass Onion (aka Knives Out 2) mit Daniel Craig als exzentrischem Privatdetektiv und wird euch garantiert nicht enttäuschen.

Glass Onion: A Knives Out Mystery startet morgen, am 22. Dezember, endlich bei Netflix. Gerade rechtzeitig zur Weihnachtzeit, um uns mittelwertige Streaming-Massenware und den Ärger über zahlreiche abgesetzte Netflix-Serien vergessen zu lassen. Denn wir können jetzt schon verraten: Ihr freut euch völlig zurecht auf das Knives Out-Sequel.

Knives Out 2: Glass Onion setzt grandiose Krimi-Reihe bei Netflix fort

Genaugenommen müsst ihr den ersten Fall von Detektiv Benoit Blanc nicht einmal gesehen haben, um Glass Onion bei Netflix genießen zu können. Das einzige verbindende Element der Filme ist der exzentrische Privatschnüffler selbst, den Daniel Craig einmal mehr mit großer Spielfreude (und im Englischen wieder mit herrlichem Südstaaten-Akzent) zum Leben erweckt. Nach seinem James Bond fragt danach niemand mehr.



Amüsiert euch über Daniel Craig im Glass Onion-Trailer

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Diesmal reist Benoit Blanc nach Griechenland, denn hier hat der Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) eine Gruppe illustrer Freunde auf seine Privat-Insel eingeladen: In einem Mörder-Spiel sollen die Gäste herausfinden, wer ihren Gastgeber umgebracht hat. Aber natürlich läuft nicht alles so wie geplant und während in der Gruppe vergangene Streitigkeiten hochkochen, wird aus dem Spiel schnell bitterer Ernst. Fest steht: Wer in der Glaszwiebel von Miles' extravagantem Heim sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.

Warum sich Glass Onion bei Netflix unbedingt lohnt

Der gefeierte Krimi-Vorgänger Knives Out legte die Messlatte für das Sequel hoch. Doch zum Glück muss sich Glass Onion vor diesem Erbe nicht verstecken. Mit dem ersten Film teilt die Fortsetzung von Rian Johnson ihre Liebe für skurrile Charaktere. In seiner Erzählstruktur hält Teil 2 hingegen einige Überraschungen bereit.

Netflix Glass Onion: A Knives Out Mystery

Ob der Krimi-Plot in Glass Onion mehr oder weniger verschachtelte Wendungen hat als sein Vorgänger, muss beim Netflix-Besuch jeder selbst beurteilen. Auffällig ist aber, dass das Sequel noch mehr Humor mitbringt. Das reicht von scharfsinnigen Pandemie-Beobachtungen und schreiend komischen Witzen zur Social-Media-Nutzung bis zu bissigen Kommentar auf die Reichen, Mächtigen und Schönen dieser Welt.

Das Herzstück des Whodunnit-Spaßes von Glass Onion sind natürlich die punktgenau besetzten Stars. Wobei es schwer zu entscheiden ist, ob Edward Nortons selbstverliebter Elon-Musk-Verschnitt, Dave Bautistas Männerrechte-Aktivist oder Kate Hudson Ex-Model ohne Gespür für Selbstzensur den Pokal der absurdesten Lieblingsfigur mit nach Hause nimmt. Und wir noch gar nichts von den Cameos verraten... Aber pssst! Oh du fröhliche Krimi-Zeit.

Podcast: Glass Onion ist unter den besten Streaming-Filmen des Jahres

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.

