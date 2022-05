GNTM-Finale 2022: Die Siegerin ist den Fans so egal wie noch nie

Die Siegerin der 17. Germany's Next Topmodel-Staffel steht fest. Die Fans sind mit der Entscheidung zufrieden. Sie machen sich zur Show aber ganz andere Gedanken.

Seit gestern steht die Gewinnerin der 17. Germany's Next Topmodel-Staffel fest. Unter 5 Kandidatinnen konnte es, wie Heidi Klum immer wieder gerne betont, nur eine werden. Nach mehreren haarsträubenden Eskapaden ist es dann Lou-Anne geworden. Viele Fans sind mit der Wahl glücklich. Es ist für sie aber Nebensache.

Germany's Next Topmodel Finale 2022: Siegerin geht in der GNTM-Diskussion unter

Auf den letzten Metern wird es in der Show spannend. Nachdem bereits ihre Mutter Martina das Feld räumen musste, steht Lou-Anne allein Luca gegenüber. Gegen die setzt sie sich in einer Kopfüber-Challenge und einem Walk im Prinzessinnenoutfit durch.

Und während viele Fans die Entscheidung feiern ("Unsere Hauptfigur hat gewonnen", "voll und ganz verdient", "sie hat jede Challenge gerockt"), drehen sich 90% der Twitter-Diskussionen um andere GNTM-Themen.

Germany's Next Topmodel war zuletzt heftig in die heftig in die Kritik geraten, nachdem Teilnehmerin Lijana in mittlerweile mehreren Videos Missbrauchsvorwürfe geäußert hatte (via YouTube ). Darauf folgte ein Beitrag des YouTubers Rezo, der öffentlich "Missbrauch, Lügen und [den Umgang mit] Minderjährige[n]" in der Sho anprangerte (via YouTube ). Danach war vielen Fans die Siegerin des Finales fast egal.

Heidi Klum werfe "ihre Mädels den Kerlen zum Fraß" vor, heißt es dort etwa. An Germany's Next Topmodel sehe man deutlich, dass "MeToo in Deutschland keine Konsequenzen hat", schreibt eine andere Userin. Ein anderes Mitglied der Community verdeutlicht mit einem Bild seine Haltung zu "stereotypischen Genderrollen und extremer Sexualisierung" in der Show.

Einige mögen einwenden, dass der Eklat von der Anstrengung Lou-Annes um den ersten Platz des Wettbewerbs ablenkt. Für viele Fans ist aber offensichtlich der Punkt gekommen, an dem sie die empfundenen Missstände der Show nicht länger tolerieren wollen.

