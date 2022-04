Sorry, Heidi Klum: Germany's Next Topmodel hat sich mit nur einer Folge komplett lächerlich gemacht

Der Rauswurf der interessantesten Kandidatin bei Germany's Next Topmodel zeigt genau, was bei der Show seit Jahren falsch läuft. Sie könnte es jetzt ohne Heidi Klum zum Topmodel bringen.

Der Joke ist alt: Germany's Next Topmodel hat in den 16 Jahren seines Bestehens noch nie ein echtes Topmodel hervorgebracht. Vor ein paar Tagen frischte selbst Ex-Juror Peyman Amin die Kritik nochmal auf. Darüber müssten wir gar nicht weiter reden, nur hat die Heidi Klum-Show in der letzten Folge wunderbar eindrücklich gezeigt, warum sie partout keine Topmodels formen kann. Und damit verraten, worum es der Show wirklich geht.

Heidi Klum wirft den einzigen Star der aktuellen GNTM-Staffel raus

In Ausgabe 10 flog völlig überraschend die Kandidatin Viola raus. Die 21-jährige war extrem beliebt bei den Fans, das zeigten die wöchentlichen Liebesbekundungen bei Twitter. Mit ihrem besonderen Aussehen und ihrer erfrischenden Art inspirierte sie Memes und Verschwörungstheorien .

Sie war mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung der Star der Staffel und eine echte Persönlichkeit. Also genau das, was die Show – vorgeblich – sucht. Trotzdem musste sie gehen. Das ist die Begründung von Heidi Klum:

Ich liebe deine chaotische Art. Ich finde auch, das macht dich aus. Aber das Feedback von den Kunden ist, die haben einfach Angst, dich zu buchen, weil sie nicht wissen, was sie bei dir bekommen.

Wir wollen uns hier nicht dumm stellen. Wir wissen, was Germany’s Next Topmodel ist, nämlich keine Kuschelshow, sondern in der Regel manipulativer Psychoterror, der in erster Linie unterhalten soll. Trotzdem lohnt es sich, den Fall Viola nochmal genauer zu betrachten und mit dem abzugleichen, was GNTM vorgibt zu sein. Denn dann wirkt die Begründung wie ein Offenbarungseid.

Violas Rauswurf legt die komplette Verlogenheit von Germany's Next Topmodel offen

Germany's Next Topmodel tut aktuell so, als ginge es um etwas anderes als Aussehen und Marktfähigkeit. Offensichtlich eine Reaktion auf ein sich veränderndes Publikum – und die seit Staffel 1 laute Kritik, die Sendung würde Essstörungen bei Teenagern promoten. Seit zwei Staffeln ist die ProSieben-Show deswegen inklusiver und bildet auch Körperformen abseits der gängigen Schönheitsnorm ab. Vor fünf Jahren war die Durchschnittskandidatin blond, schlank und 20 Jahre alt. Dieses Bild hat sich stark geändert.

GNTM will zudem angeblich menschliche Dimensionen abseits der Optik beleuchten. Immer wieder sollen die Models bei den Castings "ihre Geschichten erzählen" und "Persönlichkeit zeigen". Klingt nett, oder?

Blöd nur, dass, wenn dann eine Kandidatin wirklich mal "Persönlichkeit zeigt", sie bei Heidi Klum sofort als unberechenbar, ergo unvermittelbar gilt.

Man könnte sich das jetzt noch irgendwie zurechtbiegen. So funktioniert der Markt und der GNTM-Wettbewerb eben. Was soll Heidi Klum denn machen, wenn die Kund:innen Viola (angeblich) nicht mögen? Naja, zum Beispiel nicht die Meinung einer imaginären Kundenmasse ungefiltert an eine unerfahrene junge Frau weitergeben, die erst seit drei Tagen weiß, was Editorial Posing bedeutet.

Es klingt total verrückt, aber wäre hier nicht etwas Coaching gefragt? Ein präziseres Einfühlungsvermögen, mit dem mal jemand schaut, wie man Blockaden entweder löst oder sie zu einer Stärke umformt, um das Talent zur vollen Entfaltung zu bringen? Schließlich sind es doch gerade Ecken und Kanten, die Topmodels erst zu richtigen Stars machen, oder? Aber das ist eine andere Diskussion.

Mit dem Rauswurf von Viola hat Germany's Next Topmodel sich lächerlich gemacht

Offiziell geht es in der Model-Show darum, das nächste potenzielle Topmodel zu finden. Aus hunderten jungen bis sehr jungen Frauen wählt Heidi Klum die Person aus, die das besondere Etwas hat. Star-Potenzial eben. Durch den Rauswurf von Viola hat GNTM nun so offen wie nie seinen selbst gestellten Auftrag verfehlt: Talente und Stars finden.

Das bewies die Kandidatin direkt nach ihrem Ausscheiden aus der Show. Viola könnte es jetzt nämlich ganz ohne Heidi Klum zum Topmodel bringen. Ein paar Tage nach ihrem Rauswurf wurde bekannt, dass Viola unabhängig von GNTM einen großen Kampagnen-Job bei Jean Paul Gaultier an Land gezogen hat. Die Art von Job also, den richtige Topmodels kriegen.

ProSieben geht es am Ende des Tages nicht um Besonderheit, sondern um Austauschbarkeit. GNTM erkennt Topmodels nicht, sondern sortiert sie aus, wenn sie zu unbequem werden und nicht ins Konzept der Show passen.

Die Show sucht trotz aller anders lautenden Beteuerungen vor allem eins: Frische, normschöne Gesichter, die Sponsorenprodukte in die Kamera halten und auf eigens für die Show erstellten Instagram-Kanälen promoten. Germany’s Next Influencerin klingt nur eben nicht so schön.