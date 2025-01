Heidi Klum: So reich ist die GNTM-Ikone wirklich

Heidi Klum ist Deutschlands bekanntestes Model und gilt selbst in den USA als absoluter Megastar. Dieser Promi-Status macht sich auch auf dem Konto der TV-Beauty bemerkbar: So reich ist Heidi Klum wirklich.

Alle Welt kennt ihren Namen – Heidi Klum. Egal, ob man die TV-Blondine liebt oder hasst, eins lässt sich nicht leugnen: Die GNTM-Ikone ist extrem erfolgreich. Das Ex-Supermodel ist mit Ü50 gefragter denn je und zeigt online ihren Luxus-Lifestyle. Deshalb stellen wir die Frage: Wie reich ist Heidi Klum wirklich?

Mega-Karriere made in Germany: Heidi Klum ist ein Weltstar

Heidi Klum (51) ist seit Jahrzehnten erfolgreich. Bereits 1992 gewann sie als Schülerin einen Modelwettbewerb bei Thomas Gottschalk, danach wanderte sie mit Modelvertrag in der Tasche in die USA aus. Dort schwang sie sich zum Supermodel auf; die ganze Welt liebte den deutschen Exportschlager. Wie Forbes berichtet, belegte Klum von 2009 bis 2011 sogar Platz 2 der bestbezahlten Models überhaupt (nur Gisele Bündchen bekam mehr Millionen). Wie strahlend schön Heidi Klum in den 2000ern auf dem Laufsteg aussah, könnt ihr hier bewundern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil Klum aber auch mit ihrer sympathischen Art überzeugt, konnte sie sich schon früh ein zweites Standbein als TV-Star und Moderatorin aufbauen. Seit 2006 ist sie das Gesicht von Germany's Next Topmodel, außerdem sitzt sie in der Jury der US-Castingshow America's Got Talent. Da Klum ein Gespür dafür hat, wie sie Menschen zum Lachen bringt, wirkt sie deutlich nahbarer als ihre Ex-Model-Kolleginnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

XXL-Vermögen: So reich ist Heidi Klum wirklich

Obwohl die 4-fach-Mama ihre Profi-Karriere an den Nagel gehängt hat, spült der Promi-Status weiterhin ordentlich Geld in die Kasse. Lukrative Werbedeals, Hohe Gagen für TV-Jobs und Einnahmen aus eigenen Kollektionen sorgen für einen schier unglaublichen Reichtum:

Laut Vermögensmagazin.de soll Heidi Klum unglaubliche 130 Millionen Euro schwer sein. Verschiedene US-Quellen schätzen das Vermögen der Modelmama sogar noch höher: Laut Cosmopolitan soll sich Klum sogar über 160 Millionen Dollar freuen können.

GNTM 2025: Dann startet die Show auf ProSieben

Endlich ist bekannt, wann die neue GNTM-Staffel bei ProSieben startet: Ab Donnerstag, dem 13. Februar, ist wieder so weit. Allerdings gibt es eine große Neuerung: In diesem Jahr soll es pro Woche zwei Folgen geben. Donnerstags gibt es eine Folge mit Kandidatinnen zu sehen, dienstags gibt es eine Folge mit männlichen Nachwuchsmodels zu sehen.