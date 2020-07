Godzilla vs. Kong: Giganten prallen im epischen Bild aufeinander

Zu Godzilla vs. Kong wird eine Reihe neuer Spielfiguren veröffentlicht. Ein Bild auf der Verpackung bietet einen epischen Eindruck vom kommenden Kampf der Titanen.

Aufgrund der Coronakrise musste auch der Kinostart von Godzilla vs. Kong zuletzt verschoben werden. Bis Mai 2021 müssen sich Monster-Fans mindestens noch gedulden, bevor der große Kampf der zwei Legenden auf der großen Leinwand entfacht wird.

Während bislang noch keine offiziellen Bilder aus dem Blockbuster von Adam Wingard veröffentlicht wurden, gibt ein neues Bild jetzt eine epischen Eindruck davon, wie das Aufeinanderprallen von Godzilla und King Kong aussehen kann.

Im Video machen wir uns Gedanken über den Kampf zwischen Godzilla und King Kong

Godzilla vs Kong - Wer wird gewinnen?

Neue Godzilla vs. Kong-Spielfiguren enthüllen ersten Eindruck des epischen Kampfs

Wie IGN berichtet, sind jetzt erste Fotos von neuen Godzilla- und King Kong-Spielfiguren aufgetaucht. Auf der Verpackung ist gleichzeitig ein neues Bild vom Kampf der Titanen zu sehen:

Auch wenn es sich dabei um Promo-Material handelt, das in dieser Form nicht zwingend im finalen Film auftauchen dürfte, vermittelt das Bild mit beiden Monstern auf einem Flugzeugträger inmitten von Zerstörung einen imposanten Eindruck von dem Treffen der Giganten.

Auf die Spielzeugverpackung wurde laut Comic Book Movie auch eine neue Handlungsbeschreibung zu Godzilla vs. Kong gedruckt:

Legenden kollidieren, wenn Godzilla und Kong, die beiden mächtigsten Kräfte der Natur, in einem spektakulären Kampf für die Ewigkeit aufeinander treffen! Der Monsterkrieg tobt an der Oberfläche und tief in unserer Welt, wobei das spektakuläre geheime Reich der Titanen, das als Hohle Erde bekannt ist, offenbart wird!

Der Begriff der Hohlen Erde bezeichnet eine Theorie aus dem MonsterVerse, nach der die Erde ein Tunnelsystem ist, über das sich die Kreaturen ungewöhnlich schnell über den Erdball bewegen können. In Godzilla 2: King of the Monsters wurde diese Theorie erstmals aufgegriffen. Dabei existiert diese Vermutung der Erde als Tunnelsystem auch in der Realität als bekannte Verschwörungstheorie.

Im Video erklären wir euch das MonsterVerse

King Kong VS Godzilla: Was ist das MonsterVerse?

Durch die Verschiebung konnte der ursprünglich geplante Kinostart von Godzilla vs. Kong im November 2020 nicht mehr eingehalten werden. Als neues Datum ist momentan der 21. Mai 2021 festgelegt.

