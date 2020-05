Godzilla vs. Kong: Neue Bilder deuten an, wie der erwachsene Kong aussieht

Kaum zu glauben, aber King Kong wird in Godzilla vs. Kong noch größer sein als in seinem letzten Film. Ein Comic deutet an, wie er im Kampf gegen Godzilla aussehen könnte.

Wie wird King Kong im Crossover-Film Godzilla vs. Kong aussehen? Da zwischen Kong: Skull Island und dem Treffen der Titanen mehrere Jahrzehnte ins Land gezogen sind, wird der exzentrische Riesenaffe wohl sehr viel größer (und schlechter gelaunt?) sein als in seinem ersten MonsterVerse-Abenteuer. Bisher gibt es aber kaum offizielles Bildmaterial aus Godzilla vs. Kong, weshalb jedes unscharfe Fotos von Spielzeug oder Comic-Scans mit haariger Kusshand entgegen genommen wird. Heute haben wir weitere Ausschnitte aus dem offiziellen Begleit-Comic zum MonsterVerse für euch. Die zeigen den erwachsenen King Kong mit Zottelbart und falls ihr euch an dieser Stelle wundert, ob Affen Bärte tragen können, dann googelt den Kaiserschnurrbarttamarin. Aber bitte erst nach Fertiglesen dieses Artikels. Den aktuellsten Film des MonsterVerse, Godzilla: King of the Monsters, könnt ihr bei Sky Ticket * streamen. Godzilla vs. Kong: Der Monsteraffe wird erwachsen Zahlreiche Conventions wie die Comic-Con in San Diego mussten abgesagt werden, doch manche gehen in einer Heim-Version weiter. So auch die Wondercon@Home2020. Bei einem Panel von Legendary Comics zum Thema MonsterVerse wurden die Ausschnitte aus dem Comic rund um Godzilla vs. Kong präsentiert, die ihr weiter unten findet (via Godzilla-Movies.com ). Schaut euch das Video an: Godzilla vs. Kong - Wer wird gewinnen? Godzilla vs Kong - Wer wird gewinnen? In den zwei Comic-Ausschnitten sehen wir King Kong aus der Perspektive von Menschen. Seine Größe bleibt weiterhin schwer einzuschätzen, solang wir keinen vergleichbaren Titan im Bild sehen. Mal sieht er im Comic aus, als wäre er so groß wie Berge, dann wieder - wie im Bild neben dem Krater - wesentlich kleiner. Überblick: Godzilla vs. Kong - Alle Infos zum größten Film des MonsterVerse © Legendary Comics Ausschnitt aus dem MonsterVerse-Comic Der größte Unterschied zum Auftritt in Kong: Skull Island ist nicht die Größe, sondern Kongs Gesichtsbehaarung. Das zweite Comic-Bild zeigt den Inselbewohner nebst Hubschrauber und eingeschüchterten Menschen: © Legendary Comics Ausschnitt aus dem MonsterVerse-Comic Wo bleibt der Trailer für Godzilla vs. Kong? Dass es immer noch kein echtes Bildmaterial geschweige denn einen Trailer für den Monster-Blockbuster gibt, lässt aktuell Böses ahnen. Geplant ist der Kinostart von Godzilla vs. Kong für den November 2020, nachdem der Film bereits verschoben wurde. Mehr: Vor Godzilla vs. Kong - Neues Monster stammt direkt aus euren Albträumen Es gibt bisher keine offiziellen Aussagen, dass der Kinostart nochmal verschoben wird. Die ruhende Werbemaschine sowie die Unklarheit über die US-Kino-Situation in den kommenden Monaten lassen jedoch stutzen. Bis auf Weiteres bleibt das Spekulation. Bis Gegenteiliges bekannt gegeben wird, startet Godzilla vs. Kong am 20. November 2020 im Kino. *Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wollt ihr den Kampf King Kong nochmal im Film sehen oder lieber andere Titanen gegen Godzilla antreten lassen?