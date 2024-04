Godzilla x Kong bietet Monster-Problem die Stirn: Der Sci-Fi-Fantasy-Blockbuster hat eine schräge Geheimwaffe

Seit Donnerstag prügeln sich in Godzilla x Kong: The New Empire zwei der größten Monster der Filmgeschichte. Gegen Dan Stevens im Hawaiihemd haben sie jedoch keine Chance.

Das MonsterVerse hat eine spannende Wandlung durchgemacht. In Godzilla, dem ersten Film des inzwischen über zwei Milliarden US-Dollar schweren Cinematic Universe, war die titelgebende Riesenesche nur für wenige Minuten zu sehen. Zehn Jahren später hat sich das MonsterVerse in das ultimative Klassentreffen überlebensgroßer Kino-Kreaturen verwandelt, die gar nicht mehr von der Bildoberfläche verschwinden wollen.

Wer dabei immer zu kurz kam: die Menschen. Bei all den neuen Monstern und Hohlerden, die wir entdecken, bleiben die menschlichen Figuren oft auf halber Strecke zurück, als hätten sich die Kreativen vor Produktionsbeginn darauf geeinigt, dass die einzigen Stars der Filme mindestens eine Körpergröße von 100 Metern mitbringen müssen. Ein Mensch in Godzilla x Kong: The New Empire lässt sich aber nicht unterkriegen.

Dan Stevens im Hawaiihemd stiehlt allen Monstern die Show – darauf war weder Godzilla noch Kong vorbereitet

Stellt euch vor, die zwei ikonischsten Monster der Filmgeschichte treffen auf der großen Leinwand zusammen, aber das einzige, an das ihr denken könnt, ist Dan Stevens in einem fürchterlichen Hawaiihemd. Genau das war meine Erfahrung, als ich Godzilla x Kong im Kino geschaut habe. Keine Prügelei in einer der vielen Zwischenwelten hat mir so viel Freude bereitet wie Stevens' komplett entfesselte Performance.

Warner Bros. Rebecca Hall und Dan Stevens in Godzilla x Kong: The New Empire

Schon sein erster Auftritt ist der Knaller: Zu fetziger Rockmusik fliegt Stevens mit einem Helikopter in den Film, um dem wehleidigen Kong einen Zahn (!) zu ziehen. Er spielt eine Figur namens Jäger, ihres Zeichens der Tierarzt von Monarch, jene geheimnisvolle Organisation, die im MonsterVerse die Strippen zieht. Im Grunde könnte Jäger aber genauso gut Teil der Guardians of the Galaxy im Marvel-Universum sein.

Abenteuerlustig stürzt er sich in die Tiefe, balanciert über dem Schlund der Bestie und bringt eine Unbeschwertheit mit, die eher in einem Action-Blockbuster aus den 1990er oder frühen 2000er Jahren zu verorten ist. Für Jäger ist Godzilla x Kong ein Cartoon, in dem alles möglich ist, und genauso sorglos bewegt er sich durch den Film. Die Titanen wirken trotz des spektakulären Krawalls richtig ungelenk dagegen.

Der perfekte Schauspiel-Joker: Dan Stevens trägt seine wunderbare Unberechenbarkeit in Godzilla x Kong

Doch woher kommt eigentlich dieser entfesselte Dan Stevens? Bekannt wurde der britische Schauspieler durch Downton Abbey, ehe er sich in dem Action-Thriller The Guest in einen eiskalten Killer verwandelte und in der Marvel-Serie Legion an seinem Verstand zweifelte. Von diesem düster-ernst-grübelnden Stevens haben wir zuletzt immer weniger gesehen. Aktuell ist er experimentierfreudiger denn je.

Dan Stevens in Legion

Von dem abgefahrenen Eurovision-Film The Story Of Fire Saga über das Sci-Fi-Drama Ich bin dein Mensch bis zum eigenwilligen Tierhorror Cuckoo, der dieses Jahr auf der Berlinale seine Premiere feierte: Stevens liebt es, den Weirdo zu spielen, der alle Menschen um sich herum in Verlegenheit bringt. Mal gelingt ihm das mit naiver Liebenswürdigkeit, mal schlummert etwas unangenehm Bedrohliches in seinem Lächeln.

In Godzilla x Kong bündelt er die Chaos-Energie unzähliger vergessener und verlachter Blockbuster-Sidekicks und vollbringt das Kunststück, zur heimlichen Hauptattraktion des Films zu werden. Das große Problem, dass die menschlichen Figuren im MonsterVerse überwiegend uninteressant sind, kann er zwar nicht lösen. Doch gerade im Vergleich zur betäubenden Materialschlacht wirkt er unfassbar lebendig.

Godzilla x Kong traut sich nie dorthin, wo Dan Stevens' Wahnsinn als Monster-Doktor längst angekommen ist

So toll es ist, wenn sich Godzilla, Kong und Co. in einem schwerelosen Raum unter der Erdoberfläche in die Haare kriegen: Wenn ich ganz ehrlich bin, hat das MonsterVerse nicht nur seine Menschen vergessen, sondern auch seine Monster. Sie sind nur noch hohle Körper, die vor matschigen CGI-Hintergründen aufeinandertreffen. Ohne den wuchtigen Soundtrack im Rücken würden sie nichts mehr zum Beben bringen.

Dan Stevens' Siegeszug ist gleichzeitig ein Armutszeugnis für das, was auf den ersten Blick die große Stärke des Franchise sein sollte. In Godzilla x Kong wirkt der Monster-Brawl über weite Strecken wie eine Pflichtübung, die lieblos und austauschbar in Szene gesetzt wurde. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass der Film genauso frei dreht wie Stevens, der ein schonungsloses Gute-Laune-Inferno beschwört.

Godzilla x Kong: The New Empire läuft seit dem 4. März 2024 im Kino.

Andere Meinung im Podcast: Godzilla x Kong liefert Titanen-Gekloppe vom Feinsten

Auch unsere Kolleg:innen von FILMSTARTS haben sich Godzilla x Kong: The New Empire bereits angesehen. In der neuen Ausgabe ihres Podcasts Leinwandliebe sprechen sie über die brachiale Titanen-Klopperei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie fügt sich Godzilla x Kong ins MonsterVerse ein? Kann Regisseur Adam Wingard den Vorgänger übertreffen? Und was soll es nach diesem actiongeladenen Sci-Fi-Fantasy-Kracher überhaupt noch kommen? Im Podcast erfahrt ihr es.