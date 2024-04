Neuer Sci-Fi-Fantasy-Film sorgt für Kino-Wunder an Ostern: Damit hat absolut niemand gerechnet

Liegt das Kino im Sterben? Wenn wir uns den jüngsten Sci-Fi-Fantasy-Blockbuster anschauen, ist die Antwort: nein. In Deutschland bekommen wir den Action-Kracher aber erst in ein paar Tagen zu sehen.

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der fünfte Teil des MonsterVerse für eine der Kino-Sensationen 2024 sorgt? Doch Godzilla x Kong: The New Empire ist genau das gelungen. Die bombastische Mischung aus Science-Fiction und Fantasy, die mit jeder Menge Action aufwartet, ist mit überaus beeindruckenden Zahlen angelaufen.

Box-Office-Triumph für Sci-Fi-Fantasy-Bombast: Kong x Godzilla stürmt weltweit an Ostern die Kinos

Wie der Hollywood Reporter berichtet, gingen erste Prognosen davon aus, dass der Film am Startwochenende in den USA zwischen 45 und 55 Millionen US-Dollar einspielen wird. Für aktuelle Kinoverhältnisse waren das schon optimistische Zahlen. Jetzt steht der Monster-Brawl jedoch mit beachtlichen 80 Millionen US-Dollar da.

Damit legt Godzilla x Kong: The New Empire in den USA den erfolgreichsten Start eines MonsterVerse-Film seit dem ersten Teil hin. Godzilla kam 2014 auf 93 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ). Von diesen Zahlen war das Franchise in den vergangenen Jahren weit entfernt. Zudem punktet Godzilla x Kong als fünftbester Oster-Start.

Warner Bros. Godzilla x Kong: The New Empire

Neben den USA ist der Film in 64 weiteren Märkten international angelaufen und kommt somit auf ein Einspielergebnis von insgesamt 194 Millionen US-Dollar. Godzilla x Kong markiert einen der bisher größten Blockbuster-Erfolge 2024, zumal das Budget mit 135 Millionen US-Dollar (via Deadline ) verhältnismäßig schlank ausgefallen ist.

Zum Weiterlesen: Godzilla x Kong übertrifft sogar fast Dune 2 zum Start

Eine der interessantesten Zahlen kommt aus China. Ausgehend vom Hollywood Reporter konnte Godzilla x Kong dort stattliche 44 Millionen US-Dollar einspielen, was heutzutage kaum noch einem US-Blockbuster gelingt. Zum Vergleich: Dune: Part Two hat in seiner gesamten Laufzeit bisher nur 46,5 Millionen US-Dollar in China gemacht.

Die spannende Frage ist, ob Godzilla x Kong dieses Box-Office-Niveau halten kann oder in seiner zweiten Woche einbricht. Das ist der Schlüssel zum großen Blockbuster-Erfolg heutzutage: Stabil über mehrere Wochen/Monate laufen. Godzilla x Kong hat da noch einen Vorteil: In einigen Kinomärkten ist er noch gar nicht angelaufen.

Für das MonsterVerse sind die Zahlen auf alle Fälle ein gutes Zeichen. Nach fünf Filmen und zwei Spin-off-Serien steht das Franchise eine Dekade nach seinem Auftakt bei einem Gesamteinspielergebnis von über 2,1 Milliarden US-Dollar (via The Numbers ) und ein abflachendes Interesse seitens des Publikums ist nicht zu erkennen.

Wann startet Godzilla x Kong in Deutschland?

Ob Godzilla x Kong: The New Empire auch in Deutschland so gut ankommt, werden wir ab Donnerstag herausfinden. Am 4. April 2024 erobert die Titanen-Klopperei hierzulande die große Leinwand. Bereits ab Mittwoch ist der Film in Previews zu sehen.