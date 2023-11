Er hat eine der größten Game of Thrones-Schlachten gedreht, jetzt bringt er Godzilla ins Fernsehen: Matt Shakman über die Mega-Serie Monarch

Monarch: Legacy of Monsters erweitert das MonsterVerse rund um Godzilla und King Kong. Im Interview spricht Regisseur und Produzent Matt Shakman über den Auftakt der aufwendigen Blockbuster-Serie.

Brennende Felder, leidende Gesichter und ein gigantisches Ungeheuer, das nichts als Zerstörung bringt. Nein, die Rede ist nicht von Godzilla, sondern dem Drachen Drogon aus in Game of Thrones. Mit The Spoils of War (Staffel 7, Folge 4) hat Matt Shakman eine der wichtigsten Episoden in der Blockbuster-Entwicklung von Serien gedreht. Jetzt bringt er eines der größten Kino-Franchises ins Fernsehen: das MonsterVerse mit Godzilla und King Kong.

Wie packt man die geballte Wucht des MonsterVerse in eine Serie? Monarch-Regisseur Matt Shakman im Interview

Begründet wurde das MonsterVerse 2014 von Godzilla, der seinen Helden kaum zeigte, dafür aber mit den endzeitlichen Bildern eines Katastrophenfilms beeindruckte. Drei Jahre später folgte mit Kong: Skull Island ein Kriegsfilm à la Apocalypse Now, ehe zuletzt hemmungslose Zerstörungsorgien wie Godzilla: King of the Monsters (2019) und Godzilla vs. Kong (2021) das MonsterVerse im Kino definierten.

Wie führt man diese unterschiedlichen Filme in einer Serie zusammen? Darüber habe ich mit Matt Shakman im Interview gesprochen. Er brachte mit WandaVision das Marvel-Universum zu Disney+. Nun vollbringt er dasselbe Kunststück mit dem MonsterVerse bei Apple TV+. Shakman inszenierte die ersten beiden Folgen von Monarch: Legacy of Monsters und begleitete die Serie darüber hinaus als ausführender Produzent.

Moviepilot: Ich finde das MonverVerse sehr spannend, weil jeder Film einen eigenen Charakter hat. Wie hast du es geschafft, die verschiedenen Ansätze in einer Serie zu vereinen?

Matt Shakman: Beim MonsterVerse sind viele großartige Filmemacher beteiligt, die mich inspirieren und mit denen ich teilweise sogar befreundet bin. Was Jordan Vogt-Roberts mit Skull Island geschaffen hat, war großartig. Das Gleiche gilt für Gareth Edwards' Godzilla. Bei der Serie haben wir uns auf die menschliche Perspektive konzentriert. Die meisten Filme aus dem MonsterVerse existieren auf diesem Godzilla-Level und erzählen von epischen Schlachten in der Stratosphäre. Wir wollten herausfinden, wie es den Menschen geht, die diese Schlachten vom Boden aus verfolgen. Die MonsterVerse-Filme waren ein wichtiger Wegweiser für die Serie, aber wir haben den Fokus verlagert.

Gleich die erste Episode bringt uns an zwei vertraute Orte zurück: den Prolog von Skull Island und den Endkampf von Godzilla. Wie hast du die Szenen in der neuen Serie mit den alten Filmen verwoben?

Ich habe mir genau angeschaut, wie die Filme gedreht wurden und wie sie aussehen, vor allem bei der Sequenz auf der Golden Gate Bridge. Die greift direkt in den Godzilla aus 2014 ein. Wir erzählen zwar eine andere Geschichte, aber sie findet zur selben Zeit auf der Brücke statt. Ich wollte, dass es sich anfühlt, als wären wir in dem Moment ein Teil des Films. Wir haben zufällig nur unseren Blick auf ein anderes Ereignis gerichtet. Damit das alles passt, haben wir uns die Inszenierung [von Godzilla] genau angeschaut, bis zu winzigen Details, wo sich die Jets und Raketen in einer Szene befinden.

Hast du Material verwendet, das Edwards bereits für Godzilla gedreht hat? Oder sind das alles neue Aufnahmen, die extra für die Serie entstanden sind?

Wir haben alles selbst gedreht, zumindest für die Sequenz, die sich auf der Golden Gate Bridge abspielt. Da kam kein Material aus einem der vorherigen Filme zum Einsatz. Das einzige Mal, dass ich auf existierendes Material zurückgriffen habe, war beim Prolog der ersten Episode. Da habe ich ein paar Aufnahmen eingebaut, die Jordan [Vogt-Roberts] bei Skull Island gedreht hat. So konnte ich einen fließenden Übergang schaffen, bevor wir John Goodman das erste Mal in der Serie sehen.

Hatten die alten Godzilla-Filme einen Einfluss auf die Serie?

Neben dem MonsterVerse haben wir uns die wundervollen Tōhō-Filme angeschaut, auch den erst vor ein paar Jahren erschienen Shin Godzilla. Wir haben versucht, so viel wie möglich an Godzilla-Geschichte aufzusaugen. Dazu kommen unzählige Fotografien als Referenz für die 1950er Jahre – also nicht nur Bilder aus Filmen, sondern von Fotografen. Ich stelle mir gerne bei meinen Projekten solche Fotosammlungen zusammen, um zu verstehen, wie eine andere Ära ausgesehen und sich angefühlt hat.

Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters

Was war für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, dass du unbedingt Teil des Projekts sein willst?



Ich habe damals das Drehbuch zur Pilot-Episode von Chris Black und Matt Fraction gelesen und war komplett begeistert von der Ambition des Projekts. Die Geschichte wird auf mehreren Zeitebenen erzählt. Wir haben viele verschiedene Figuren und dadurch viele verschiedene Perspektiven. Ich habe mich direkt in einige der Figuren verliebt und mit ihnen auf emotionaler Ebene mitgefiebert. Das ist für mich das Wichtigste, wenn ich entscheide, was ich schaue – und erst recht, wenn ich entscheide, was ich drehe.

Ein Casting sticht besonders heraus: Kurt Russell und Wyatt Russell – Vater und Sohn – spielen ein und dieselbe Figur in verschiedenen Zeitebenen. War das von Anfang geplant oder hat sich das Casting durch Zufall ergeben?

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Idee hatte. Als ich an Bord kam, wurde auf alle Fälle schon darüber geredet. Ich sagte sofort: "Das ist eine großartige Idee! Das müssen wir unbedingt machen!" Daraufhin hatten wir ein Meeting mit Kurt [Russell] und Wyatt [Russell] und haben den beiden das Konzept der Serie vorgestellt. Wir hatten so großes Glück, dass sie ja gesagt haben.

Einen wichtigen Star dürfen wir nicht vergessen: Godzilla. Wie hast du dieses ikonische Monster von der Leinwand ins Fernsehen gebracht, ohne dass es seine Wucht verliert?

Serien sind ein Ort voller Wunder – das haben wir bei Game of Thrones gesehen. Viele Serien fühlen sich inzwischen wie große Leinwandabenteuer an. Dennoch unterscheiden sie sich von Filmen in vielen Punkten, etwa in der Laufzeit. Wir können eine Geschichte über einen deutlich längeren Zeitraum erzählen. Von Woche zu Woche kannst du zu deinen liebgewonnenen Figuren zurückkehren. Deshalb erzählen wir Monarch aus der Perspektive der Menschen. Natürlich war uns von Anfang an klar, dass Godzilla und andere Monster auftauchen werden. Spannend werden die Monster aber erst, wenn sie die Wege der Menschen kreuzen. Deswegen schalten die Leute ein. Wir haben nicht versucht, die Kinofilme zu übertreffen. Vielmehr wollten das MonsterVerse mit dem vereinen, was Serien am besten können: menschliche Geschichte erzählen.

Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters

Als Godzilla 2014 ins Kino kam, gab es eine Diskussion darüber, wie viel man von einem Monster im Film zeigen soll. Wo stehst du in dieser Debatte?

Am Ende entscheidet sich diese Frage mit den Figuren. Wir zeigen von den Monstern genau so viel, wie für die Geschichte notwendig ist. In der Pilot-Episode tauchen Monster in Momenten auf, die das Leben von sehr vielen Menschen verändern werden. Genau darum geht es in der Serie: das generationenübergreifende Trauma. Die Monster sind ein wichtiger – ein riesiger! – Bestandteil der Geschichte, aber im direkten Vergleich zur Geschichte der Menschen sind sie nur zweitrangig.

Das klingt alles sehr, als ob ihr die Monster vor allem auch als Metapher einsetzt.

Ja, Filmmonster werden seit ihrer Erschaffung als Metaphern eingesetzt. Godzilla war damals eine Antwort auf das atomare Zeitalter. Darüber hinaus ist er eine Metapher für all das, was mit der Umwelt passiert. Das ist einer der Gründe, warum die Figur seit Jahrzehnten das Publikum in den Bann zieht. Es ist einfach eine gute Figur – und sie ist extrem unterhaltsam. Deswegen habe ich mich auch als Kind in Godzilla verliebt. Jetzt bin ich sehr stolz darauf, selbst ein Teil seiner Geschichte zu sein.

Hast du einen Lieblingsfilm aus der Godzilla-Reihe?

Das Original, der erste [Godzilla von 1954].

Die ersten beiden Folgen von Monarch: Legacy of Monsters wurden am 17. November 2023 bei Apple TV+ veröffentlicht. Die verbleibenden acht Folgen erscheinen jeden Freitag im Wochentakt.



