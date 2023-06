Google Chromebooks von Acer und Lenovo jetzt richtig günstig bei MediaMarkt: Holt euch die Multimedia-Zentrale zum Mitnehmen [Anzeige]

Google Chromebooks sind praktische, mobile Laptops, die sich perfekt für Homeoffice, Büro, oder für unterwegs eignen. Bei MediaMarkt findet ihr jetzt viele Modelle im Top-Angebot.

Egal ob Schule, Studium oder Beruf – heutzutage braucht man für fast alles einen Laptop. Dabei muss es nicht immer ein teures Modell sein. Für das mobile Büro oder das Streamen von Filmen und Serien im Bett, im Zug oder im Café sind die Chromebooks von Google wie geschaffen. Sie sind schnell, haben lange Akkulaufzeiten und sind einfach zu transportieren. Bei MediaMarkt bekommt ihr sie jetzt besonders günstig.

Solange ihr euren Laptop nicht mit technisch aufwändigen Aufgaben wie Videoschnitt, Grafikdesign oder Blockbuster-Spielen in die Knie zwingen wollt, sind Chromebooks der perfekte Begleiter für Arbeit und Freizeit. Folgende Modelle sind besonderes gut.

Lenovo Idea Pad 3 Chromebook: So günstig kann ein Laptop sein

Das schicke Chromebook von Lenovo kommt mit mattem 14-Zoll-Display in Full-HD und hat die ideale Kombination aus ausreichend großem Bildschirm und Mobilität. Mit 1,3 Kg lässt sich das Ideapad sehr leicht tragen. Der Akku hält ganze 16 Stunden durch – so steht der Office-Arbeit unterwegs nichts im Wege.



Lenovo Lenovo Idea Pad 3 Chromebook

Durch das Google-Betriebssystem habt ihr zudem Zugriff auf tausende Apps aus dem Google Store. Natürlich dürft ihr bei dem Lenovo Chromebook keine technischen Wunderwerke erwarten. Mit einer 64-GB-Festplatte, 4 GB Arbeitsspeicher und einem 8-Kern-Prozessor mit 2.0 GHz ist das Idea Pad 3 nicht mit einem teuren Laptop oder MacBook zu vergleichen. Dafür bekommt ihr es für unglaublich günstige 249 Euro.



Acer Chromebook Spin 513: Tablet und Laptop in einem dank Touchscreen

Das Acer Chromebook ist mit seinem 13,3 Touchscreen-Display noch kompakter als das Lenovo Chromebook. Praktisch:So spart ihr Platz und könnt den Laptop wie ein Tablet verwenden. Im Gegensatz zum Idea Pad von Lenovo ist hier ein IPS Display verbaut, was fürsorgt.

Acer Acer Chromebook Spin 513

Der Akku hält bis zu 13,5 Stunden durch, somit ist das Acer Chromebook bestens für den Einsatz unterwegs gewappnet. Eine Webcam für das nächste Zoom-Meeting ist ebenfalls verbaut. Ihr bekommt das Acer Chromebook Spin 513 momentan für nur 399 Euro.



Asus Chromebook CX1700: Filme und Serien auf dem großen 17,3-Zoll-Display genießen

Asus schickt das größte Display in unserer Auswahl ins Rennen. Auf den 17,3 Zoll könnt ihr Filme gucken, ohne die Augen zusammenzukneifen. Im Gegensatz zu den Chromebooks von Lenovo und Acer ist hier außerdem doppelt so viel Arbeitsspeicher (8GB) und doppelt so viel Festplattenspeicher (128 GB) verbaut.



ASUS ASUS Chromebook CX1700

Mit der stärkeren Leistung wird das Asus Chromebook zum wahren Multitasker. Ihr könntet zum Beispiel gleichzeitig durch mehrere Tabs browsen und gleichzeitig Netflix, Amazon und Co. streamen. Das Asus Chromebook bekommt ihr für nur 399 Euro im Angebot.

Egal für welches Modell ihr euch entscheidet, ihr bekommt einen zuverlässigen Begleiter für Arbeit, Schule, Studium oder Freizeit. Google Chromebooks sind äußerst flott, effizient und mobil und schonen dabei den Geldbeutel. Ihr müsst euch obendrein nicht um die Sicherheit eurer Daten sorgen, denn die praktischen Laptops haben einen eingebauten Virenschutz.

