Grandiose Nachricht für Breaking Bad-Fans: Die neue Serie des Schöpfers bringt den besten Star aus Better Call Saul zurück

Nach dem Ende von Breaking Bad und Better Call Saul arbeitet Vince Gilligan bereits an seinem nächsten Serienprojekt. Und das Beste ist: Rhea Seehorn spielt die Hauptrolle.

Wenn der Schöpfer von Breaking Bad und Better Call Saul die Arbeit an einem neuen Projekt bekannt gibt, stehen sämtliche Sender und Streaming-Dienste Schlange, um sich das Projekt zu sichern. Nun wissen wir, wer den Zuschlag erhalten hat: Die nächste Serie von Vince Gilligan entsteht exklusiv für Apple TV+.

Wie Deadline berichtet, handelt es sich hierbei um einen der größten Serien-Deals der vergangenen Jahre. Der popkulturelle Fußabdruck, den Breaking Bad und Better Call Saul hinterlassen haben, blieb in Hollywood nicht unbemerkt. Apple TV+ soll nun bis zu 15 Millionen US-Dollar pro Episode in die neue Gilligan-Serie investieren.

Nach Breaking Bad und Better Call Saul: Neue Vince Gilligan-Serie mit Rhea Seehorn landet bei Apple TV+

Gleich zwei Staffeln wurden bestellt: Das ist ein großer Vertrauensvorsprung und ein weiteres Zeugnis für den guten Ruf, den Gilligan genießt. Doch die beste Nachricht kommt erst noch: Rhea Seehorn, die in Better Call Saul als Kim Wexler eine Darbietung für die Ewigkeit ablieferte, übernimmt die Hauptrolle in der neuen Gilligan-Serie.

© Sony/AMC Rhea Seehorn als Kim Wexler in Better Call Saul

Neben seiner Tätigkeit als Serienschöpfer ist Gilligan bei dem Projekt als Showrunner und ausführender Produzent aktiv. Produziert wird die Serie, die als geerdete Mischung aus Genre und Drama umschrieben wird, von Sony Pictures Television, die mit Gilligan bereits bei Breaking Bad und Better Call Sau zusammengearbeitet haben.

Podcast: Die besten Serien im September 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Streamgestöber-Ausgabe stellen wir euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch die neue Vince Gilligan-Serie mit Rhea Seehorn anschauen?