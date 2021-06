Grandioses Sci-Fi-Epos bei Netflix ist der perfekte Guardians of the Galaxy-Ersatz

Der Marvel-Film Guardians of the Galaxy 3 lässt auf sich warten. Netflix hat einen genialen Science-Fiction-Ersatz für alle, die auf Außenseiter im Weltraum stehen.

Das Rezept ist dasselbe: Eine schrullige Außenseiter-Truppe muss sich zusammentun, um ein episches Abenteuer im Weltraum zu meistern. Tolles CGI, viele Witze und herzzerreißende Familien-Momente. Das trifft sowohl auf den Marvel-Überflieger Guardians of the Galaxy zu als auch auf das Netflix-Epos Space Sweepers.

Space Sweepers ist perfekte für alle, die auf Marvels Guardians of the Galaxy 3 warten

Wo bleibt Guardians of the Galaxy 3? Alle, die den Marvel-Nachfolger nicht erwarten können und alle, die Fans der Reihe sind, sollten sich den Netflix-Ersatz Space Sweepers angucken. Auch für alle, die mit dem MCU nichts anfangen können aber Space Operas lieben, sollten einen Blick in den ersten südkoreanischen Weltraum-Blockbuster riskieren.

© Netflix Space Sweepers: Die Crew

Darum geht's im Sci-Fi-Epos: Im Jahr 2092 flüchten die Menschen von der sterbenden Erde in den Weltraum. Die Entsorgung des Weltraummülls ist für die schräge Außenseiter-Crew der Victory ihr täglich Brot. Die Rettung der Erde stand eigentlich nicht auf dem Programm.

Ihr Alltag als Weltraumpirat:innen ändert sich schlagartig, als sie an Bord eines verschrotteten Raumschiffs ein kleines Mädchen finden. Denn damit machen sie sich zur Zielscheibe für einflussreiche Leute und dunkle Gestalten. Ihr Zusammenhalt und ihre Menschlichkeit wird auf eine harte Probe gestellt.

Macht euch im deutschen Trailer zum Sci-Fi-Epos selbst ein Bild davon:

Space Sweepers - Trailer (Deutsche UT) HD

Space Sweepers erfindet das Weltraum-Abenteuer-Rad sicherlich nicht neu, ordnet die Zutaten aber grandios an und kann mit seinem Budget sehr gut umgehen.

Die Science-Fiction-Opera hat mich zum Staunen, Lachen und Weinen gebracht

Wie bei den Guardians of the Galaxy-Filmen zieht Space Sweepers seine drei großen Stärken aus den tollen Effekten, dem schrulligen Humor und der Außenseiter-Familie. Vor allem die Crew der Victory und wie sie bei dem Abenteuer ihres Lebens zusammenwächst und die eigene Selbstlosigkeit entdeckt, hat es mir angetan.

© Netflix Space Sweepers: Für die Crew geht es um alles

Zu der chaotischen Truppe gehören der Pilot Tae-ho, der auf der Suche nach seiner Tochter ist, die knallharte Captain des Raumschiffs, Jang, der muskulöse Ingenieur Tiger und der umprogrammierte Militärroboter Bubs, der sich ein menschliches Äußeres wünscht.

Erst nach und nach offenbart uns der Film die Vergangenheit der einzelnen Charaktere und wer sie wirklich sind. Umso bewegender ist es, wenn ihnen das kleine Mädchen ans Herz wächst, während sie es eigentlich für viel Lösegeld verscherbeln wollen.

Noch mehr Sci-Fi-Futter: Ist Space Sweepers 2 von Netflix in Planung?

Wie die beiden bisherigen Guardians of the Galaxy-Filmen ist auch Space Sweepers perfekt für eine Fortsetzung geeignet, nachdem in Teil 1 die Welt im Jahr 2092 etabliert wird. Zu Space Sweepers 2 gibt es allerdings noch keine offizielle Aussage.

© Netflix Space Sweepers: gefährliche Fracht

Eigentlich sollte der Blockbuster ins Kino kommen und ist gar nicht von Netflix produziert worden. Der Streaming-Gigant sicherte sich allerdings die weltweiten Vertriebsrechte, als der Kinostart Corona-bedingt abgesagt wurde.

Wenn ihr jetzt eher Lust auf Marvel-Filme bekommen habt, dann findet ihr die beiden Guardians of the Galaxy-Teile bei Disney+.

