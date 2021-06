Neu bei Netflix diese Woche: Tarantino-Knaller und 69 weitere Filme und Serien

Auch diese Woche bietet Netflix wieder viele neue Filme und Serien im Abo zum Streamen an. Wir stellen euch das frische Programm in der Übersicht vor.

Wie jede Woche hat Netflix wieder viele neue Titel neu ins Streaming-Programm aufgenommen. Bei den Filmen lohnt sich für Marvel-Fans vor allem der MCU-Blockbuster Spider-Man: Far From Home. Wer lieber tolle Science-Fiction streamen will, kann sich Ghost in the Shell und Steven Spielbergs großartigen Minority Report anschauen.

Mit The Hateful 8 gibt es außerdem einen echten Tarantino-Kracher im Angebot, während mit dem unfassbar intensiven Thriller No Country for Old Men einer der besten Filme der Coen-Brüder zur Verfügung steht.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu No Country for Old Men:

No Country for Old Men - Trailer 2 (Deutsch)

Für Serien-Fans lohnt sich diese Woche bei Netflix die neue Fantasy-Produktion Sweet Tooth. Hier schlummern unter der kindlichen Märchen-Verpackung überraschend düstere Untertöne.

Lest auch unseren Serien-Check: Netflix' Sweet Tooth lockt uns mit süßen Tieren in den Weltuntergang

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Die 20 besten Serienstarts im Juni

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin.



Was streamt ihr am Wochenende bei Netflix?