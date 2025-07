"Grausam für mich": Deshalb erträgt es Günther Jauch nicht, sich im TV zu sehen

TV-Ikone Günther Jauch moderiert seit 25 Jahren Wer wird Millionär?, doch er hasst es, sich selbst im Fernsehen zu sehen. Warum das für ihn absolute "Folter" ist, erfahrt ihr hier.

Günther Jauch steht seit mehr als 25 Jahren bei Wer wird Millionär? vor der Kamera. Wenn er im TV-Studio vor nervösen Quiz-Kandidat:innen moderiert, wirkt er stets gelassen, souverän und selbstbewusst. Deshalb dürfte dieses Geständnis viele überraschen: Jauch hasst es abgrundtief, sich selbst im Fernsehen zu sehen. Wir verraten euch die ganze Story.

"Wäre Folter für mich": Günther Jauch sieht sich nicht gern im TV

Günther Jauch ist eins der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands und gilt als absolute Legende im Showgeschäft. Sein Weg führte ihm vom Radio ins Fernsehen, wo er sich mit Wer wird Millionär? in die Quiz-Herzen der Nation moderierte. Die beliebte RTL-Show ist seit mehr als 25 Jahren auf Sendung und bisher ist kein Ende in Sicht.

Was jedoch viele überraschen dürfte: Kult-Quizmaster Günther Jauch ist längst nicht so selbstbewusst, wie viele denken. Gegenüber RTL verriet er, dass er es hasst, sich selbst im Fernsehen sehen zu müssen:

Wenn ich mich bei einem Einspieler, den ich vorher sichten soll, acht Sekunden anschauen muss, ist es mir ein Graus. Deswegen habe ich auch eine große Liebe zu Live-Sendungen, die sind nämlich dann fertig und dann kann man ohnehin nichts mehr ändern. Es wäre für mich eine Folter, wenn ich mich selbst anschauen müsste.



"So blöd sehe ich aus?" Günther Jauch gesteht Unsicherheiten vor der Kamera

TV-Legende Günther Jauch steht offen dazu, dass er nicht immer zufrieden damit ist, wie er im TV rüberkommt. Er vergleicht diese Angst mit einem Gefühl, das jeder schon einmal erlebt hat:

Früher gab es mal an Bahnhöfen sogenannte Passbild-Automaten. Wenn man für den Ausweis ein neues Bild brauchte, [...] dauerte es fünf Minuten und dann kamen die Bilder unten raus. Und dann war man immer total enttäuscht und sagte "So blöd sehe ich aus?" Dann hat man das Freunden gezeigt und die haben gesagt: "Na tut mir leid, genauso siehst du aus."

Trotz Jauchs Mega-Erfolg sei er immer noch selbstkritisch und will sich deshalb nicht zu viel analysieren. Er gibt zu, dass es an seinem Selbstbewusstsein nagen würde, wenn er sich selbst im TV sehen müsste: "Wenn ich mir das dann anschauen müsste, mit all den Gesten, mit all den Pausen, Verzögerungen, mit Sätzen, die ich nicht zu Ende gebracht hätte, das wäre grausam für mich."

Wer wird Millionär: Dann starten die neuen Folgen

Wer wird Millionär? ist aktuell in der Sommerpause. Ab September geht es bei RTL endlich weiter mit brandneuen Folgen.