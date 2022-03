Grey's Anatomy-Konkurrenz bei Netflix: Rückschlag für alle Fans von New Amsterdam

Die Krankenhausserie New Amsterdam konkurrierte in den vergangenen Jahren mit Grey's Anatomie. Nun steht ein eindeutiger Gewinner fest. Die NBC-Serie geht in ihre finale Staffel.

An Grey's Anatomy kommt niemand vorbei: Die Krankenhausserie dominiert seit Jahren das Fernsehprogramm und wird beständig um neue Staffeln verlängert. Dennoch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder ähnlich gelagerte Projekte, die dem Giganten Konkurrenz machten. Eines davon war New Amsterdam.

Die Krankenhausserie von NBC ging 2018 an den Start und konnte im Lauf der Zeit einige Fans gewinnen. Diese müssen jetzt allerdings ganz stark sein, denn wie Deadline berichtet, steht das Ende von New Amsterdam fest. Die 5. Staffel wird die letzte sein. 13 Episoden gibt es noch, danach schließt das Krankenhaus seine Türen.



Grey's Anatomy-Konkurrenz bei Netflix endet nach Staffel 5

Damit bringt es New Amsterdam auf insgesamt 92 Episoden. Im deutschsprachigen Raum war die Serie erstmals im Januar 2019 im ORF zu sehen. Zwei Monate später zeigte VOX die Serie in Deutschland, allerdings mit wenig Erfolg, sodass die Serie zu Super RTL wanderte. Aktuell könnt ihr die 1. Staffel bei Netflix streamen.

Hier könnt ihr den Trailer zu New Amsterdam schauen:

New Amsterdam - S01 Trailer (English) HD

Die Geschichte dreht sich um das Personal eines New Yorker Krankenhauses namens New Amsterdam. Im Mittelpunkt der Ereignisse befindet sich der von Ryan Eggold verkörperte Dr. Max Goodwin. Zu Beginn der Handlung wird er zum ärztlichen Direktor befördert. Grundlage der Serie bildet das Buch Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital von Eric Manheimer.

In den USA läuft aktuell noch die Ausstrahlung der 4. Staffel von New Amsterdam. Die 5. Staffel startet in der Saison 2022/2023. Wann die neuen und letzten Folgen hierzulande veröffentlicht werden, steht noch nicht fest.

Seit ihr traurig über die Absetzung von New Amsterdam?