Grey's Anatomy ohne Ellen Pompeo: Staffel 20 überrascht mit zweiter großen Veränderung

Mitten in der turbulenten 19. Staffel Grey's Anatomy hat die erfolgreiche Krankenhausserie offiziell ihre 20. Season bekannt gegeben. Allerdings mit einer weiteren essenziellen Veränderung neben der fehlenden Hauptfigur.

Grey's Anatomy hält verbissen am Rekord der langlebigsten Drama-Serie fest und untermauert den eigenen Erfolg mit der zweiten Null: Shonda Rhimes' Krankenhausserie bestellte nun die 20. Staffel. Die Rückkehr wird allerdings etwas anders aussehen als bisher.



Grey's Anatomy erhält 20. Staffel – trotz großer Umwälzungen

Trotz ihrer Langlebigkeit steht Grey's Anatomy in Staffel 20 vor der vielleicht schwierigsten Aufgabe überhaupt: Sie muss ihr Publikum halten, obwohl Hauptfigur Meredith Grey die Serie verlässt. Von einer weiteren verlorenen Ärztin und einer Riege neuer Hauptfiguren ganz zu schweigen. Die erfolgreiche Krankenhaus-Show stand selten auf wackligeren Beinen.

THR berichtete, dass Staffel 20 tatsächlich kommt, um diese Zerreißprobe in Angriff zu nehmen. Allerdings mit einer entscheidenden Veränderung hinter den Kulissen, die nicht unterschätzt werden sollte: Auch Showrunnerin Krista Vernoff verlässt die Serie, nachdem sie Grey's Anatomy seit Staffel 14 im Jahr 2017 komplett unter ihrer kreativen Kontrolle hatte. Ihre Handschrift brachte das Krankenhaus damals nach einer Durststrecke zu ihren Wurzeln und Stärken zurück.

ABC Grey's Anatomys neue Hauptfiguren seit Staffel 19

Neue Showrunnerin wird Meg Marinis, die Grey's Anatomys seit Staffel 3 begleitet. Sie begann als Produktions-Assistentin, wurde dann Drehbuch-Assistentin und war für die medizinische Recherche zuständig. Anschließend arbeitete sie sich zur ausführenden Produzentin hoch und schrieb 25 Episoden der Serie (zuletzt die 2. Folge der 19. Staffel). Ihr Werdegang ist die Erfolgsgeschichte einer harten Arbeiterin, deren Filmografie nichts anderes als Grey's Anatomy aufweist. Ob dieses Insider-Wissen ausreichen wird, um die Serie am Leben zu halten, wird sich im Herbst 2023 zum Start der 20. Staffel zeigen.

In Deutschland startet zunächst die 19. Staffel Grey's Anatomy am 17. April 2023 bei Disney+ * und JoynPLUS * und eine Woche später bei ProSieben. Staffel 20 erwartet uns dann voraussichtlich im Frühjahr 2024.

Grey's Anatomy im Podcast: Eine Erfolgsgeschichte

Im Streamgestöber -Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus über 16 Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?