Grey's Anatomy: Disney+ verkündet Start von Staffel 19, die für die Serie alles verändern wird

Grey's Anatomy kehrt mit Staffel 19 in Kürze auf die deutschen Bildschirme zurück: Das Startdatum bei Disney+ und ProSieben steht nun endlich fest. Die neuen Folgen bringen drastische Veränderungen.

In den USA ist die neue Season Grey's Anatomy längst angelaufen und hat in Staffel 19 radikale Veränderungen vorgenommen. Mit einer gewohnten halbjährigen Verzögerung kommen die neuen Folgen jetzt endlich auch zu uns. Disney+ hat den Deutschland-Start in einem Monat verkündet.



Grey's Anatomy: Im April startet die 19. Staffel bei Disney+ und ProSieben

Der Start der 19. Staffel von Grey's Anatomy bei Disney+ fällt auf Montag, den 17. April 2023. Wie bisher auch, bekommen wir bei dem Streaming-Dienst eine Folge pro Woche zu sehen. Die TV-Ausstrahlung folgt bei ProSieben eine Woche später. Wenn die Serie bei ihrer bisherigen Auswertung bleibt, dürften JoynPLUS -Abonnent:innen den Staffel-19-Start ebenfalls am 17. April erleben. Aktuell könnt ihr alle bisherigen Staffeln Grey's Anatomy bei Disney+ streamen *.

Was macht die 19. Staffel Grey's Anatomy so besonders?

Grey's Anatomy gewinnt in Staffel 19 viele Neuzugänge im Cast, denn ein ganzer Schwung neuer junger Assistenz-Ärzt:innen muss sich nun als Auszubildende im Grey-Sloan-Hospital beweisen. Und Merediths (Ellen Pompeo) Aufgabe ist es, sie anzulernen, während die alte Riege mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen hat, nachdem das Krankenhaus am Ende von Staffel 18 fast unterging.

Der Staffel 19-Auftakt von Grey's Anatomy hält einige Überraschungen bereit. Die größte Veränderung erwartet Serien-Fans allerdings in Folge 7. (Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 19.)

Wer die Neuigkeiten aus den USA verfolgt hat, weiß natürlich längst, dass in Staffel 19 ein Grey's Anatomy-Umbruch stattfindet. Denn in der neuen Season verliert Grey's Anatomy ihre Hauptfigur Meredith. Schauspielerin Ellen Pompeo verlässt die Serie. Gastauftritte sind danach nicht ausgeschlossen, aber ohne sie als Anführerin wird die Belegschaft und die gesamte Serie sich neu ordnen müssen.

