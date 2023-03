Grey’s Anatomy verliert in Staffel 19 weitere Hauptdarstellerin - und damit eine der letzten Meredith-Verbindungen

Der Schmerz des Meredith-Abschieds ist noch ganz frisch, da verabschiedet Grey’s Anatomy mit Kelly McCreary schon die nächste langjährige Hauptdarstellerin der Erfolgsserie.

Der Deutschland-Start von Grey's Anatomys 19. Staffel steht mittlerweile fest und fällt auf den 17. April 2023 bei Disney+ *. Das heißt aber nicht, dass die Serie in den USA stillsteht: Dort hat nach dem Verlust von Hauptfigur Meredith nun der nächste Star seinen Ausstieg angekündigt: Kelly McCreary verlässt die Serie als Maggie Pierce.

Maggie ade: Kelly McCrearys verlässt Grey's Anatomy nach 9 Staffeln

Dr. Maggie Pierce war in Grey's Anatomy die illegitime Tochter von Merediths Mutter Ellis mit Dr. Richard Webber und damit Merediths Halbschwester. Nach ihrer Einführung am Ende von Staffel 10 tauchte das bei Adoptiv-Eltern aufgewachsene Wunderkind auf und war 190 Folgen lang als Herz-Thorax-Chirurgin im Krankenhaus unterwegs. Zuletzt heiratete sie Dr. Winston Ndugu (Anthony Hill), wobei es in Staffel 19 in der Ehe der beiden jedoch kriselt. Hier könnte ein erzählerischer Hebel zum Weggang ansetzen.

ABC Grey's Anatomy: Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary)

Wie genau die Figur Maggie Grey's Anatomy verlässt, ist noch nicht bekannt. Ihre letzte Episode wird am 13. April 2023 die 14. Folge der 19. Staffel sein. Kelly McCreary gab folgende Erklärung zu ihrem Ausstieg ab:

Nach 9 Staffeln verabschiede ich mich von Maggie Pierce und ihrer Grey-Sloan-Familie. Es war eine enorme Ehre, Teil einer legendären TV-Institution wie Grey's Anatomy zu sein. Ich werde Shonda Rhimes, Krista Vernoff und ABC immer dankbar für die Chance sein und danke auch den Fans für ihre leidenschaftliche Unterstützung.

Grey's Anatomy bald ohne jegliche Greys? Maggies Abschied nimmt der Serie die letzte Meredith-Brücke

Die Gelegenheit, einen TV-Charaker so lange zu erforschen, bezeichnet der Grey's Anatomy-Star als, das sie mit inspirierenden Menschen vor und hinter der Kamera zusammengeführt habe. Zugleich freue sie sich nun auf dasihrer Karriere. Das dürfte als Statement denjenigen bekannt vorkommen, die Ellen Pompeo Ausstieg nach 19 Jahren verfolgt haben, die sich nach der Serie nach etwas Neuem sehnte. Trotzdem ist. Wo die Schauspielerin als Nächstes zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Auch wenn es in Grey's Anatomy manchmal scheint, als wenn Meredith mit allen im Krankenhaus verwandt ist, war Maggie die letzte echte Verwandte, die die Grey-Familie in Seattle noch vertrat. Merediths andere Halbschwester Lexie starb bei einem Flugzeugabsturz. Mutter Ellis Grey verlor den Kampf gegen ihre Alzheimer-Erkrankung und auch Vater Thatcher verstarbt vor mehreren Staffeln. Ihre drei Kinder nahm Meredith mit nach Boston.

ABC Grey's Anatomy: Meredith & Maggie

Merediths einzig verbleibende "Schwester" im Krankenhaus ist jetzt ihre Schwägerin Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), neben Ersatz-"Vater" Richard Webber (James Pickens Jr.). Letzterer ist zusammen mit Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) das letzte Cast-Mitglied, das seit Staffel 1 alle 19 Staffeln Grey's Anatomy überdauert hat. Selbst die Einführung eines neuen Meredith-Verwandten in Staffel 19 ändert nichts an der fehlenden direkten Verwandtschaft, denn der neue Arzt gehört zu Dereks Seite der Familie und ist nur Merediths angeheirateter Neffe.

Muss Grey's Anatomy sich also bald in Anatomy unbenennen? Nicht ganz. Blutsverwandte suchen wir nach Maggies Fortgang im Grey-Sloan-Hospital zwar vergeblich. Aber immerhin der Name des Krankenhauses kann zukünftig noch den Titel der Serie rechtfertigen.

Grey's Anatomys Ellen Pompeo jedenfalls gratulierte ihrer fiktiven Schwester derweil zum Ausstieg:



Gratuliere, Kelly! Danke für die super-harte Arbeit und die wertvollen Beiträge, die du zu Grey's Anatomys Vermächtnis geleistet hast. Ich freu mich schon, dein nächstes Kapitel zu sehen. Alles Liebe!

