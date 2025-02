Grey’s Anatomy-Star wird zur Horror-Mutter: Erster Trailer zu Thriller-Serie, die eine wahnsinnige wahre Geschichte verfilmt

Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo wechselt das Genre: Im März ist sie in einer neuen Thriller-Serie zu sehen, die auf einem bizarren, wahren Fall basiert. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer sehen.

Seit 2005 verkörpert Ellen Pompeo die Rolle der Medizinerin Meredith Grey. Doch abseits des Krankenhaus-Dauerbrenners Grey's Anatomy war die Schauspielerin seither in keiner anderen großen Rolle zu sehen – bis jetzt.

Schon ab März verkörpert Ellen Pompeo die Hauptrolle in der Thriller-Serie Good American Family, die auf einer unglaublichen wahren Geschichte basiert und direkt an einen Horrorfilm erinnert. Jetzt wurde der erste Trailer enthüllt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Good American Family schauen:

Good American Family - S01 Trailer (English) HD

Good American Family: Wahre Geschichte wie aus einem Horrorfilm

Die Hulu-Serie Good American Family folgt dem Ehepaar Kristine (Pompeo) und Michael (Mark Duplass), das ein an einer Wachstumsstörung erkranktes Mädchen namens Natalia (Imogen Reid) adoptiert. Schon bald fürchtet die Adoptivmutter allerdings, dass das Waisenkind in Wahrheit eine erwachsene Frau und psychopathische Betrügerin aus der Ukraine ist, die vorgibt, ein kleines Kind zu sein und die Familie terrorisiert.

Die Handlung klingt irgendwie nach der Handlung des Horror-Thrillers Orphan - Das Waisenkind aus dem Jahr 2009? Tatsächlich trug sich die wahre Geschichte rund um Natalia Grace und die Familie Barnett aber ein Jahr später zu und lieferte keine Inspiration für den Film – im Gegenteil.

Wie Business Insider berichtet, zeigte sich das ehemalige Waisenkind in der Dokumentation The Curious Case of Natalia Grace in Jahr 2024 sogar überzeugt davon, dass ihre Adoptiveltern die Anschuldigungen aus dem Horrorfilm Orphan entliehen haben:

Die Dinge, von denen Kristine und Michael gesagt haben, dass ich sie getan habe, sind eine Lüge. Es wurde alles aus dem Film Orphan kopiert. Ukrainisches Mädchen, russisches Mädchen, check. Waisenkind, check. All dieses verrückte Zeug. Am Ende des Bettes mit einem Messer stehen, check.

Mittlerweile ist bekannt, dass die Barnetts die wahren Monster der Geschichte waren. Sie ließen die Geburtsurkunde Natalias ändern und erklärten das damals 8-jährige Kind gerichtlich zu einer 22 Jahre alten Frau. Spätere offenbarte sich die schreckliche Wahrheit: Natalia war tatsächlich ein kleines Kind, das von ihren Adoptiveltern in einer verlassenen Mietswohnung allein zurückgelassen wurde.

Wann startet Good American Family bei Hulu und Disney+?

In den USA startet Good American Family bereits am 19. März 2025 mit den ersten zwei Episoden bei Hulu. Die restlichen sechs Folgen erscheinen wöchentlich bis zum 30. April 2025. In Deutschland wird die Serie bei Disney+ zu streamen sein. Ein konkreter Starttermin wurde dafür noch nicht bekanntgegeben.