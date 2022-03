Grey's Anatomy startet bei Disney+: Warum Staffel 18 die komplette Serie umkrempelt

Die 18. Staffel von Grey's Anatomy ist endlich auch in Deutschland angekommen und ändert einiges. Heute startet sie bei Disney+ und JoynPLUS, in einer Woche dann bei ProSieben.

Heute, am 21. März 2021, startet die 1. Folge der 18. Staffel Grey's Anatomy bei Disney+ * und JoynPLUS *. Anschließend wird die beliebte Krankenhaus-Serie im Wochentakt mit neuen Episoden veröffentlicht. Jeweils sieben Tage später, also ab dem 28. März, wird sie dann auch bei ProSieben im Fernsehen zu sehen sein.

Bei Disney+: Die 18. Staffel Grey's Anatomy bringt eine Veränderung

Die 17. Staffel Grey's Anatomy war die Corona-Staffel. Dort widmete die Serie sich ganz der Pandemie, um die medizinische Situation während der weltweiten Krise zu zeigen. Den Zuschauenden wurde statt einer Weltflucht wiederholt die kritische reale Situation vor Augen geführt. Doch das ist nun vorbei: Der Staffel 18-Auftakt krempelt Grey's Anatomy komplett um und schafft die Corona-Pandemie ab - und das schon in der 1. Folge namens "Mit anderen Augen".

Schaut den kurzen Trailer zur 18. Staffel Grey's Anatomy bei Disney+

Grey’s Anatomy - S18 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Meredith (Ellen Pompeo) will in der 18. Staffel Grey's Anatomy nicht länger nur in Seattle, sondern für ihre Forschungen auch auswärts arbeiten, wo sie einen alten Bekannten (und McDreamy-Ersatz) wiedertrifft. Jo (Camilla Luddington) stellt sich derweil mit neuem Baby und neuer Haarfarbe ihrem chaotischen Leben und Teddy (Kim Raver) und Owen (Kevin McKidd) scheinen ihre Beziehung endlich ins Lot zu bringen. Diese positiven Zeichen unterstreicht die Serie mit einem Vorstoß in eine fiktive, bessere Zukunft, in der Covid-19 überwunden ist.

Ein Hinweis zum Auftakt der 18. Grey's Anatomy (sowie der ebenfalls am 21. März bei Disney+ startenden Tochter-Serie Seattle Firefighters) klärt darüber auf, dass die gezeigte Situation nicht der Realität entspricht. Doch warum entschied sich die Serie, die in den letzten Staffeln so häufig reale Entwicklungen (wie Black Lives Matter) parallel zur Wirklichkeit reflektierte, zu diesem Schritt?

Warum lässt die 18. Staffel Grey's Anatomy die Corona-Pandemie hinter sich?

In einem Interview mit Deadline verriet Krista Vernoff, die auch in Staffel 18 wieder Grey's Anatomys Showrunnerin ist, den Grund für die ungewöhnliche Entscheidung zur Parallelwelt:

© ABC Grey's Anatomy Staffel 18: Jo hat einen Neuanfang

In der vorigen Staffel Grey's Anatomy stürtzten wir uns volle Kanne in die Pandemie. Manche Serien taten das nur mit ein, zwei Episoden, wir in einer ganzen Staffel, was sich machtvoll und wichtig anfühlte. Es fühlte sich authentisch an, darauf Bezug zu nehmen, was in der realen medizinischen Gemeinschaft geschah.

Warum gibt es also die Kehrtwende in Grey's Anatomys 18. Staffel, die wir ab heute bei Disney+ und JoynPLUS auch in Deutschland in Augenschein können?

In dieser [18.] Staffel fühlte es sich hingegen wichtig an, nicht mehr in der Pandemie zu sein. Wir waren [während der Planung] alle in wilder Impf-Aufregung und dachten es wäre vorbei [...], aber es war nicht vorbei. Die Delta-Variante kam und wir mussten anerkennen, dass das die neue Normalität werden könnte. Trotzdem wollten wir zurück zum klassischen [Grey's Anatomy], also existiert die Serie jetzt in einer fiktionalen post-pandemischen Welt.

© ABC Grey's Anatomy: Meredith ist in Staffel 18 zurück

Nach der intensiven 17. Staffel mit tragischen Arzt-Verlusten sowie Merediths lange währendem Corona-Koma und einer ganzen Riege an tränenreichen, eigentlich toten Figuren-Rückkehrern, nahmen viele Grey's Anatomy-Fans in den USA den erneuten Richtungswechsel als Anlass zum Aufatmen. Zugleich sieht Vernoff die neue nicht-reale Parallelwelt außerdem als Anreiz:

Als Serie über Mediziner:innen werden wir mit andere Standards gemessen als andere Shows. Wir haben eine ganze Staffel tief in der Pandemie verbracht. Aber wir beendeten die Staffel auf einem Hoch, als alle Impfungen erhielten. Holt euch also eure Impfung, damit wir diese post-pandemische Welt erleben!

Die 20 besten Serienstarts im März: Von Grey's Anatomy bis Moon Knight

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.



Glaubt ihr, Grey's Anatomy hätte die Corona-Pandemie auch in Staffel 18 noch abbilden sollen?