Grey's Anatomy verliert in Staffel 21 schon die zweite Hauptfigur in Folge – und verabschiedet sich mit einer Katastrophe

Zum Midseason-Finale der 21. Staffel Grey's Anatomy scheidet schon die nächste Ärztin aus dem Hauptcast aus. Erst letzte Woche hatte die Krankenhausserie langjähriges Personal verloren.

Achtung, es folgen Spoiler zur 21. Staffel von Grey's Anatomy, die in Deutschland erst nächstes Jahr bei ProSieben und Disney+ startet: Die erfolgreiche Krankenhausserie Grey's Anatomy dünnt einmal mehr ihre Reihen aus. Letzte Woche verlor die Serie nach 133 Folgen Dr. Levi Schmitt als langjähriges Cast-Mitglied. Letzte Nacht strahlte der US-Sender ABC das Midseason-Finale mit dramatischen Entwicklungen aus und verabschiedete eine weitere Hauptfigur.

So verlässt Dr. Yasuda Grey's Anatomy vor der Staffel 21-Pause

In Folge 8 von Staffel 21, die den Titel "Drop It Like It’s Hot" trägt, scheidet Dr. Mika Yasuda (Midori Francis) aus Grey's Anatomy aus. Nachdem die Assistenzärztin in der Episode zuvor ihre Schwester bei einem Autounfall verloren hatte, erholt sie sich selbst zwar wieder von ihren Verletzungen, stellt bei ihrer Rückkehr an die Arbeitsstelle allerdings fest, dass alles sie an das verstorbene Familienmitglied Chloe erinnert.

Dr. Baileys (Chandra Wilson) Rat, sich lieber eine Auszeit zu nehmen, setzt Mika ins Extrem um: Sie ist ein Ganz-oder-gar-nicht-Mensch und verlässt deshalb das Krankhaus und ihre Karriere, wovon vor allem ihr Love-Interest Dr. Jules Millin (Adelaide Kane) nach einem letzten Abschiedskuss überrascht wird.

Yasuda gehörte seit dem Jahr 2022 zu den fünf neuen Assistenz-Ärzt:innen, die Grey's Anatomy als zusätzliche Hauptfiguren frischen Wind einhauchten. Nach 2 Jahren und 37 Episoden ist Midori Francis die erste von ihnen, die aus der Serie wieder aussteigt.

Warum scheidet Midori Francis aus Grey's Anatomy aus?

Dass Midori Francis Grey's Anatomy verlassen würde, hatte Deadline schon im Mai dieses Jahres vermeldet. Star und Serie trennten sich im Einvernehmen, nachdem die Schauspielerin die Entscheidung getroffen hatte, ihre Karriere in andere Richtungen zu verfolgen, statt sich auf absehbare Zeit nur auf diese Rolle festzulegen.

Deadline erzählte Francis in ihrem Abschieds-Interview, dass sie die Zeit sehr genossen habe und einer (Gast-)Rückkehr in Zukunft nicht abgeneigt sei: "Ich wäre so entzückt, [irgendwann] zu Grey's Anatomy zurückzukehren. Diese Menschen und diese Welt sind Teil meines Weges als Schauspiel-Familie geworden. [...] Ob Mika zurückkehren würde, weiß ich allerdings nicht, weil es für sie triggernd wäre." Die Entscheidung, ob wir Dr. Yasuda jemals wiedersehen, liegt also in den Händen der Serienschöpfer:innen.

Midori Francis wird als Nächstes in der 3. Staffel der Serie The Sex Lives of College Girls zu sehen sein, in deren 1. und 2. Staffel sie bereits Auftritte hatte.

Grey's Anatomy beendet die erste Staffelhälfte von Season 21 mit dramatischem Cliffhanger

Die Serie entscheidet sich in Staffel 21 einmal mehr dagegen, scheidende Figuren per Charaktertod aus Grey's Anatomy zu verabschieden. Dr. Yasuda darf ihres Weges ziehen und ihr Leben off-screen weiterführen. Dramatischer sieht es allerdings bei dem schockierenden Cliffhanger aus, auf dem die 8. Folge endet.

Weil die Belegschaft des Grey-Sloan-Krankenhauses gegen eine Hitzewelle kämpft, versuchen Dr. Lucas Adams (Niko Terho) und seine Kollegin Jo Wilson (Camilla Luddington) Eis aufzutreiben, geraten in einer Tankstelle allerdings in einen bewaffneten Überfall. Die Verkäuferin soll den Safe öffnen, holt aber einen Baseballschläger hervor, woraufhin Lucas den Räuber angreift.

Am Ende löst sich im Gerangel ein Schuss aus der Waffe. Doch wer getroffen wird – Lucas, die Kassiererin, der Täter oder doch die schwangere Jo – verrät Grey's Anatomy nicht. Für die Auflösung dieser Katastrophe müssen Serienfans in den USA bis zum 6. März 2025 warten. Dann erst kehrt die Show bei ABC zurück.

In Deutschland hat die 21. Staffel von Grey's Anatomy bei Disney+, Joyn und ProSieben noch kein Veröffentlichungsdatum. Wir erwarten jedoch einen Start der neuen Folgen im Frühjahr 2025.