Grey's Anatomy Staffel 19 startet mit radikaler Veränderung und überrascht mit neuem McDreamy-Erben

Zum Start der 19. Staffel holt sich Grey's Anatomy jede Menge Versager ins Haus und schraubt mit neuem Personal und alten Erinnerungen an einer Serien-Wiederbelebung.

Grey's Anatomy startete nun in den USA in die 19. Staffel und steht einmal mehr vor der Aufgabe, sich neu zu erfinden. Nachdem das Staffel 18-Finale Grey's Anatomy als Serie in ihren Grundfesten erschütterte ist für Meredith (Ellen Pompeo) ein Wiederaufbau notwendig, bevor sie als Urgestein zurücktritt und der nachkommenden Generation Platz macht.



Grey's Anatomy erneuert: Die Serie erhält zum Staffel 19-Start eine fünffache Organspende

In der ersten Folge der 19. Staffel steht bei Grey's Anatomy alles unter dem übergeordneten Thema der Organspende: Nach einem Sturm und Busunglück hat das Krankenhaus viele Angehörige Verstorbener zu trösten – und zur Organspende zu überreden, damit das Leben nach dem Tod der einen für andere Hoffnungsvolle weitergehen kann. Was im Übergeordneten als Metapher für die gesamte Serie funktioniert: Nur durch die Erneuerung einzelner Serien-Organen (Cast-Mitglieder), kann Staffel 19 neu erblühen.

© ABC Grey's Anatomy-Neuverteilung zum Start von Staffel 19

Wir wissen bereits, dass Ellen Pompeo sich in Staffel 19 langsam von ihrer langjährigen Serienrolle distanzieren will und Merediths Auftritt in dieser Season auf 8 Episoden reduziert wird. Da ist es nur folgerichtig, jetzt schon den Grundstein für ihre medizinischen Erben zu legen. Also rückt Grey's Anatomy als große Änderung die 5 völlig neuen jungen Ärztinnen und Ärzte ins Zentrum der Erzählung, während alte Hasen wie Dr. Bailey (Chandra Wilson), Dr. Webber (James Pickens Jr.) und Dr. Hunt (Kevin McKidd) vorerst in der zweiten Reihe Platz nehmen müssen.



In Folge 1 entpuppt sich das (nach den mittlerweile bedenklichen Verwandtschaftsgraden im Krankenhaus) als erfrischende Entscheidung: Die Serie nimmt sich Zeit, uns mit kleinen Charaktermomenten die spannenden Neuzugänge vorzustellen: die Vorlaute (Midori Francis als Mika Yasuda), den radikal Ambitionierten (Harry Shum Jr. als Daniel "Blue" Kwan), den hübschen Slacker (Niko Terho als Lucas Adams), die Traumatisierte (Alexis Floyd als Simone Griffin) und die "Disney-Prinzessin" (Adelaide Kane als Jules Millin).

© ABC Grey's Anatomy Staffel 19: Das sind die Neuen

Dass junge Ärzt:innen bei ihrem Karriere-Start im Grey Sloan-Hospital unfähige Anfänger sind, wurde in den letzten Staffeln immer wieder ausgekostet. Staffel 19 treibt das auf die Spitze und macht die neuen Versager sogar zur Reste-Rampe angehender Mediziner. Denn nach dem Staffel 18-Skandal und der Streichung des Ausbildungsprogramms, kann sich das Krankenhaus nur noch den Bodensatz der Außenseiter und anderswo Abgelehnten leisten. Was eine interessante Ausgangssituation ergibt, in der jede:r einzelne "ungeschliffene Diamant" noch zu lüftende Geheimnisse mitbringt.

Grey's Anatomy hält trotz Neuerungen in Staffel 19 am Bewährten fest – mit einer McDreamy-Überraschung

Trotz dieser großen Veränderung im Cast versteht die Serie aber auch, dass Grey's Anatomy es nicht bis zu Staffel 19 gebracht hätte, wenn sie nicht irgendetwas richtig machen würden. Und so hält auch die neue Season in vielen Punkten am Erfolgsrezept von Drama, Humor, Beziehungen und Nostalgie fest. Meredith darf sechs Monate nach dem vorangegangenen Streit erneut auf ihren McDreamy 2.0 aka Nick Marsh (Scott Speedman) treffen. Dr. Hunt kehrt nach seiner Euthanasie-Flucht mit Teddy (Kim Raver) unter Aufsicht zurück und der einstige junge Katastrophen-Arzt Levi (Jake Borelli) wird erwachsen, indem er Verantwortung übernimmt.

An die Hoch-Zeiten des frühen Grey's Anatomy anknüpfend, werden langjährige Fans im Staffel 19-Auftakt vieles kopiert wiedererkennen: Neuzugang Jules zum Beispiel hatte schon vor ihrem ersten Tag (wie Meredith) unwissend mit ihrem Boss Link (Chris Carmack) einen One-Night-Stand. Die Assistenzärzte kämpfen mit harten Bandagen darum, bei Operationen dabei sein zu dürfen. Und wenn sie am Ende müde in einem Flur als Gruppe ihren ersten Tag auswerten, ist das ein direktes Bild-Zitat von Merediths Crew in der allerersten Serienfolge.

© ABC Grey's Anatomy entscheidet in Staffel 19 über Nick und Merediths Beziehung

In einem überraschenden Twist kurz vor Schluss, wird außerdem der unfähigste Arzt-Neuling im Gespräch von Meredith und Amelia (Caterina Scorsone) als Lieblings-Neffe des verstorbenen Derek Shepherd enthüllt. Dieser McDreamy-Erbe namens Lucas Adams schließt den Kreis endgültig zu einer Nachrücker-Generation, die ihren übergroßen Vorbildern nicht nur im Geiste, sondern auch als Blutsverwandte folgen.

Grey's Anatomy hat es in den letzten zwei Jahren immer wieder geschafft, gleichzeitig am Alten festzuhalten und sich doch neu zu definieren. In Staffel 17 wurde die Serie per Corona-Behandlung zur Zerreißprobe. Staffel 18 wagte einen Vorstoß ins Fiktive einer Post-Pandemie-Welt. Nun sieht es ganz so aus, als könnte Grey's Anatomy das Erneuerungs-Kunststück in Staffel 19 mit einer Radikal-Kur der Besetzung erneut gelingen. Nur ob das neue Organ vom Serienkörper wirklich angenommen wird, auch wenn Meredith irgendwann nicht mehr zur Überwachung daneben steht, wird die Zeit zeigen müssen.

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

In Deutschland müssen wir auf den Start der neuen Grey's Anatomy-Staffel wohl wie gewohnt bis zum nächsten Frühjahr warten. Dafür gibt es aber im Oktober reichlich andere spannenden Serien, die ihr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt. Hier findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

Werdet ihr Grey's Anatomy in Staffel 19 noch weiterschauen, selbst wenn Meredith vielleicht ganz verschwindet?