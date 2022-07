Größenwahnsinniger Sci-Fi-Plan: Avatar-Regisseur James Cameron schockiert mit neuen Aussagen zur Zukunft

James Cameron hat gleich zwei Avatar-Fortsetzungen am Stück abgedreht. Für die geplanten Teile 4 und 5 könnte er sich aber vom Regiestuhl verabschieden.

Hat sich James Cameron zu viel vorgenommen? Der Blockbuster-König Hollywoods bringt Ende des Jahres endlich die Fortsetzung zu seiner 3D-Revolution Avatar - Aufbruch nach Pandora ins Kino. Auch Teil 3 hat der Regisseur direkt mit abgedreht, während sogar schon Starttermine für Avatar 4 und 5 festgelegt sind.

In einem neuen Interview klingt Cameron jedoch geschafft und stellt eine bedeutende Änderung für die Avatar-Zukunft in Aussicht.

Schaut den beeindruckenden Avatar 2-Trailer:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Avatar 4 und 5 könnten ohne James Cameron als Regisseur kommen

Gegenüber Empire spricht das Avatar-Mastermind über den extremen Aufwand, den die Blockbuster einfordern. Nachdem Teil 2 und 3 schon im Kasten sind, kann sich Cameron für die anderen beiden Fortsetzungen andere Personen hinter der Kamera vorstellen:

Die Avatar-Filme selbst fordern auf alle Arten. Ich entwickle auch noch einige andere Dinge, die spannend sind. Ich denke, irgendwann – ich weiß nicht, ob das nach drei oder nach vier ist – möchte ich den Staffelstab an einen Regisseur übergeben, dem ich vertraue, damit ich ein paar andere Sachen machen kann, die mich auch interessieren.

Hundertprozentig sicher ist sich der Regisseur bei diesem Vorhaben aber auch nicht, denn er fügt noch hinzu:



Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich James Cameron wirklich von seinem Herzensprojekt lösen kann oder doch noch Teil 4 und 5 von Avatar dreht. Ohne ihn dürfte die Zukunft der Sci-Fi-Reihe auf jeden Fall eine bedeutend andere Gestalt annehmen.

Zuerst können wir uns aber erstmal auf Avatar 2: The Way of Water freuen. Das langersehnte Sequel startet am 14. Dezember in den deutschen Kinos.

