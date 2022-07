Im Avatar 2-Trailer wurde ein wichtiges Detail geändert – für die Kinder!

Der erste Teaser zu Avatar 2 hat viele Fans gefesselt. Für die jüngsten Zuschauer ist er womöglich zu viel des Guten. Daher wurde nun offenbar eine Szene verändert.

Der Teaser zu Avatar 2: The Way of Water lässt Großes vermuten. Der erste bewegte Einblick in James Camerons Sci-Fi-Spektakel fesselt mit oppulenter Technik und Vorbereitungen auf eine große Schlacht. Genau das war Disney offenbar zu viel. Die Produzenten ließen eine Einzelheit im Trailer ändern, um zuschauende Kinder nicht zu verschrecken.

Keine Waffe im Teaser: Disney ändert Detail im Avatar 2-Trailer

Nach Veröffentlichung des ungeschnittenen Trailers im Internet wird er momentan vor Kino-Vorführungen anderer Disney-Filme gezeigt, in den USA etwa vor Lightyear. Dabei fiel The Wrap eine kleine, aber entscheidende Änderung auf. Als Jake (Sam Worthington) dort auf dem Rücken eines Flugtiers aus den Fluten steigt, hält er nämlich einen Speer in der Hand. In der vorherigen Version ist es ein Gewehr.

Schaut euch hier den Avatar 2-Teaser an:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Disney ist seit jeher sehr auf seine familienfreundliche Gesamtausrichtung bedacht. Hintergrund der Änderung könnten auch die jüngsten Amokläufe an US-Schulen und -Universitäten sein, wegen denen insbesondere das dortige Waffengesetz hitzig debattiert wird. Darüber hinaus sieht die US-Version der FSK gewissen Richtlinien für Inhalte von Kino-Trailern vor. Sie müssen in der Altersfreigabe zum gezeigten Film passen. Da sollten die Lightyear-Zuschauer (bei uns: FSK 6) offenbar lieber einen Speer als ein Schnellfeuergewehr sehen.

Wann kommt das Sci-Fi-Spektakel Avatar 2 in die Kinos?

Wie brutal Avatar 2 tatsächlich wird, werden Fans schon recht bald herausfinden. Der Film soll am 14. Dezember 2022 in die Kinos kommen. Geplant sind außerdem drei weitere Fortsetzungen bis 2028.

