Größer als Reacher: Netflix baut gigantisches Universum mit einer 11. Serie (!) aus und eine Sache gab es noch nie

Netflix baut im Stream gerade ein Krimi-Universum aus, das selbst Reacher übertrifft. Die 11. Serie wurde kürzlich angekündigt und unterscheidet sich mindestens in einem großen Aspekt von den anderen.

Wie erfolgreich können Morde sein? Sehr erfolgreich, wenn es um das gigantische Harlan Coben-Universum geht, das Netflix ohne Unterlass ausbaut. Jetzt wird ein weiteres Buch des preisgekrönten Krimi-Autors adaptiert: Wie Netflix enthüllt, hat die Serienumsetzung Nur für dein Leben (Originaltitel: I Will Find You) jetzt grünes Licht bekommen. Coben hat bisher 37 Romane verfasst, was selbst Reacher-Autor Lee Child übertrifft.

Darum geht es in der Netflix-Serie Nur für dein Leben

Der Roman Nur für dein Leben dreht sich um einen Familienvater, der unschuldig für den Mord an seinem Sohn im Gefängnis sitzt. Als er erfährt, dass sein Kind womöglich noch am Leben sein könnte, plant er die Suche. Für die er zunächst einmal aus dem Gefängnis ausbrechen muss.

Originaltitel I Will Find You: Eine Sache ist neu in Nur für dein Leben

Coben ist ein international orientierter Autor. Das zeigen zumindest die Hauptschauplätze seiner Romane, die unter anderem in Spanien, Frankreich und Großbritannien angesiedelt sind. In dieser Hinsicht stellt Nur für dein Leben eine Ausnahme dar: Die Geschichte spielt in Cobens Heimatland, den USA.

Übertrifft Reacher: Wie viele Harlan Coben-Serien gibt es auf Netflix?

Mit Nur für dein Leben fügt Netflix einer ohnehin schon sehr reichhaltigen Auswahl an Harlan Coben-Serien des Streamers eine weitere hinzu. Bisher existieren acht Serienadaptionen, die in Gänze verfügbar sind:

Welche die beste ist, findet ihr im Moviepilot-Ranking heraus. Neben den acht fertigen Serien und der kommenden Adaption Nur für dein Leben sollen noch zwei weitere Umsetzungen nächstes Jahr erscheinen.

Wann erscheint die Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben auf Netflix?

Nur für dein Leben hat dagegen noch kein konkretes Startdatum. Wir rechnen spätestens 2026 mit einem Start. Als einzige Personalie ist bisher neben Autor und Produzent Coben Showrunner Robert Hull (Gotham) bekannt.