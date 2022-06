Größte ProSieben-Änderung seit Jahren: Der Ersatz für Marvel und Co. steht fest

Von Marvel-Blockbustern am Sonntagabend auf ProSieben müssen wir uns in Zukunft verabschieden. Jetzt steht fest, was der Sender stattdessen zeigt, um das Wochenende ausklingen zu lassen.

Der Blockbuster am Sonntag war jahrelang eine feste Instanz im wöchentlichen TV-Programm. Ende Mai erreichte uns jedoch die Nachricht, dass der deutsche Privatsender fortan auf Marvel und Co. verzichtet. Stattdessen stellt sich ProSieben mit Reality-Formaten neu auf. Vier davon sind nun enthüllt worden. Wie DWDL berichtet, gewährte ProSieben bei den Screenforce Days 2022 einen ersten Einblick in das überholte Sonntagsabendprogramm. Statt Action und Abenteuer aus Hollywood gibt es hiesige Eigenproduktionen, mit denen man "Prominente zu Sehnsuchtsorten" begleiten kann, wie Senderchef Daniel Rosemann erzählt. Der Blockbuster am Sonntag fällt weg: ProSieben stellt vier neue Shows aus Deutschland vor Nachfolgend findet ihr einen Überblick über die neuen ProSieben-Formate. Bei den Titeln handelt es sich um Arbeitstitel. Es kann also sein, dass sich diese im Lauf der nächsten Wochen noch ändern werden. Country Challenge: Diverse Promis reisen in unterschiedliche Länder und stellen sich verschiedenen Herausforderungen. Ob diese gelingen, wird in jeweils vier Live-Schalten gezeigt. Danach kann das Publikum entscheiden, welcher der Promis seine Aufgabe am besten gemeistert hat.

Diverse Promis reisen in unterschiedliche Länder und stellen sich verschiedenen Herausforderungen. Ob diese gelingen, wird in jeweils vier Live-Schalten gezeigt. Danach kann das Publikum entscheiden, welcher der Promis seine Aufgabe am besten gemeistert hat. Mission: Job Unknown: Auch hier geht es für Promis in andere Länder, dieses Mal allerdings nicht allein, sondern in Zweier-Teams. Diese Teams müssen sich in für sie fremden Berufen behaupten. Sven Hannawald und Mario Basler probieren sich etwa als Rettungsschwimmer in Mexiko aus, während es Viviane Geppert und Thomas Hayo als Bodyguards in die USA verschlägt.

Auch hier geht es für Promis in andere Länder, dieses Mal allerdings nicht allein, sondern in Zweier-Teams. Diese Teams müssen sich in für sie fremden Berufen behaupten. Sven Hannawald und Mario Basler probieren sich etwa als Rettungsschwimmer in Mexiko aus, während es Viviane Geppert und Thomas Hayo als Bodyguards in die USA verschlägt. Local Hero: Der nächste Ausflug in ein anderes Land kündigt sich mit dieser Show an, in der jeweils zwei Promis in die Traditionen und Bräuche anderer Kulturen eingeführt werden. Mit einer gemütlichen Reise-Doku haben wir es allerdings nicht zu tun: Um das Ganze spannender zu gestalten, gibt es auch hier in Form von verschiedenen Herausforderungen ein kompetitives Element.

Der nächste Ausflug in ein anderes Land kündigt sich mit dieser Show an, in der jeweils zwei Promis in die Traditionen und Bräuche anderer Kulturen eingeführt werden. Mit einer gemütlichen Reise-Doku haben wir es allerdings nicht zu tun: Um das Ganze spannender zu gestalten, gibt es auch hier in Form von verschiedenen Herausforderungen ein kompetitives Element. World Most Dangerous Roads: Insgesamt 16 Promis setzen sich in diesem Format zu zweit hinters Steuer und erkunden ein Land. Mit langweiligen Autobahnfahrten müssen wir zum Glück nicht rechnen. ProSieben verspricht die gefährlichsten Routen, die in den jeweiligen Ländern zu finden sind. Ein bisschen Action und Abenteuer bleibt am Sonntagabend bleibt damit doch noch erhalten. Darüber hinaus bestätigt ProSieben, dass bestehende Shows wie Germany's Next Topmodel, The Masked Singer, Das Duell um die Welt und Joko & Klaas gegen ProSieben mit neuen Ausgaben zurückkehren werden. Wer Spielfilme sucht, wird dagegen öfter bei Sat.1 vorbeischauen müssen. Jetzt im Heimkino: Der erfolgreichste Film des letzten Jahres * *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Sprechen euch die neuen ProSieben-Formate an?