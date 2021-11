Größte Sci-Fi-Enttäuschung des Jahres: Netflix verliert alle 4 Staffeln von Star Trek Discovery

Es ist ein Schlag in die Magengrube für Star Trek-Fans: Kurz vor dem Start der 4. Staffel verliert Netflix die Star Trek Discovery. Bis zu den neuen Folgen müssen wir noch lange warten.

Eigentlich sollte am Freitag die erste Folge der 4. Staffel von Star Trek: Discovery bei Netflix in Deutschland starten. Manch Fan der Science-Fiction-Serie hatte sich den Tag vielleicht schon rot im Kalender markiert. Doch daraus wird nichts. Statt der Erweiterung um neue Folgen, sind alle drei Staffeln von Star Trek: Discovery aus dem Netflix-Katalog verschwunden. Bis Staffel 4 nach Deutschland kommt, wird es zudem noch ein paar Monate dauern.

Sci-Fi-Enttäuschung: Star Trek Discovery verschwindet bei Netflix

Normalerweise gibt es etwas zeitlichen Vorlauf, wenn Serien und Filme bei Netflix verschwinden. Im Falle von Star Trek: Discovery lagen zwischen dem Bekanntwerden und der Entfernung nur wenige Stunden.

Gestern Abend meldete Deadline , dass das verantwortliche Studio Paramount den Deal mit Netflix beendet hat. Heute morgen ist die Serie bereits verschwunden.



Warum die Sci-Fi-Serie bei Netflix verschwindet – und das keine große Überraschung ist

Discovery wird nämlich nicht exklusiv für Netflix produziert. Vielmehr war die Serie die erste Eigenproduktion des amerikanischen Streaming-Diensts CBS All Access. Für Länder, in denen dieser nicht verfügbar war, verhandelte Paramount einen Deal mit Netflix, der unter anderem dabei half, das große Budget der Serie zu stemmen. Mittlerweile haben sich die Umstände geändert. CBS All Access heißt jetzt Paramount+ und nächstes Jahr soll der Streaming-Dienst auch nach Deutschland kommen.

Da Star Trek eines der wichtigsten Franchise-Standbeine von Paramount ist, war abzusehen, dass die Serien und Filme irgendwann exklusiv bei dem Dienst erscheinen werden. Genauso ging auch Disney+ vor mit Star Wars und Marvel. Discovery macht nun den Anfang, während andere Star Trek-Filme und -Serien noch bei Netflix verfügbar sind.

Wann und wo streamt Star Trek Discovery Staffel 4 in Deutschland?

Aber wann haben die deutschen Zuschauenden dann endlich die Gelegenheit, Staffel 4 von Star Trek: Discovery zu schauen? Und vor allem: Wo läuft sie?

Star Trek: Discovery Staffel 4 startet erst Anfang 2022 in Deutschland und zwar bei Sky. Was erstmal verwirrend klingt. Das liegt daran, dass Paramount+ nicht als eigenständiger Streaming-Dienst in den deutschen Markt kommt, sondern als Teil des Sky-Abos verfügbar sein wird. Wie sich der Service in die Preisstruktur einfügen wird, ist aber noch unklar. In Medienberichten im Sommer hieß es immerhin, dass Paramount+ Teil des Sky Cinema-Pakets werden könnte (Quelle: Variety ).

Der Start der 4. Staffel von Star Trek Discovery ist also abhängig davon, wann Paramount+ bei Sky verfügbar sein wird. Und Netflix-Abonnent:innen gucken definitiv in die Röhre.

