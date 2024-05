Größter Serien-Twists des Jahres reißt das Internet in Stücke: "Haben geschrien, geheult, gekotzt"

Eine Apple TV+-Serie lässt gegenwärtig sämtliche Fans ausrasten. Und zwar wegen eines Twists, der die gesamte Geschichte des Krimi-Plots mit Colin Farrell auf den Kopf stellt.

Wenn Privatdetektive in Los Angeles nach Verschwundenen suchen, riecht das alles verdächtig nach Film Noir. Das müssen sich auch Fans der Krimi-Serie John Sugar auf Apple TV+ gedacht haben, in der Colin Farrell in der kalifornischen Großstadt nach einer vermissten Teenagerin sucht. Und dann kam in Folge 6 ein Twist wie der Faustschlag des Jahrtausends.

John Sugar mit Colin Farrell: Unfassbarer Twist lässt Krimi-Fans ausrasten

Dementsprechend reagieren Medien wie einzelne Fans online mit extremen Emotionen. "Die Leute haben wegen des angeblich lächerlichen Plot-Twist geschrien, geheult und gekotzt. Wir lieben ihn", schreibt etwa The Daily Beast. Entertainment Weekly stimmt zu: "Gerade ist eine völlig wahnsinnige Enthüllung über den Helden John Sugar ans Licht gekommen."

Als "einen der größten Twists der letzten Zeit" beschreibt ihn auch Slashfilm. Ein Fan erklärt, er verliere seinen Verstand wegen dem, "was in der letzten Folge passiert" sei. Einem anderen hat es offenbar die Sprache verschlagen, sodass er seinem Schock in Meme-Bildern Ausdruck verleiht. Was ist passiert? Vorsicht, Spoiler!

In Folge 6 der Krimi-Serie wird enthüllt, dass es sich bei dem Helden um einen Außerirdischen handelt, der die Gestalt eines Menschen annehmen kann. Sein Äußeres könnte Marvel-Fans an Mitglieder der Guardians of the Galaxy erinnern. Nicht alle Fans sind darüber hinaus begeistert: Einer beschreibt die Wendung "als dümmsten Twist der modernen TV-Geschichte, dessen zerstörerische Dämlichkeit nun jeder erleben" dürfe.

Wann und wie geht es mit John Sugar auf Apple TV+ weiter?

In welche Richtung sich die Serie nach einem derart extremen Twist entwickelt, ist nicht abzusehen. Folge 7 und 8 der Apple TV+-Serie werden am 10. und 17. Mai 2024 im Stream erscheinen.

