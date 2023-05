Größtes Sci-Fi-Epos 2022: Deutscher Disney+-Streaming-Start von Avatar 2 steht fest

Ein gutes halbes Jahr nach dem Kinostart kommt Avatar 2 ins Streaming-Abo von Disney+. Ab Juni könnt ihr James Camerons Sci-Fi-Blockbuster auch zu Hause ohne Zusatzkosten schauen.

Mit Avatar 2: The Way of Water schuf James Cameron wieder mal einen der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von gut 2,3 Milliarden Dollar ist die Sci-Fi-Fortsetzung der dritterfolgreichste Film überhaupt.

Wer Avatar 2 immer noch nicht gesehen hat oder ohne Zusatzkosten nochmal schauen will, bekommt bei Disney+ im Juni die Gelegenheit dazu. Der deutsche Streaming-Start für James Camerons Mega-Bombast steht jetzt offiziell fest.

Anfang Juni streamt Avatar 2 im Disney+-Abo

Wie Disney in einer offiziellen Pressemitteilung verkündete, ist Avatar 2 ab dem 7. Juni 2023 im Streaming-Abo von Disney+ verfügbar. Dann können alle Abonnent:innen das Sci-Fi-Spektakel ohne Zusatzkosten schauen.

In der Handlung der Sci-Fi-Fortsetzung muss Jake mit seiner Familie die Wälder von Pandora verlassen, um die Na'vi zu schützen. Zuflucht finden sie beim Wasser-Stamm der Metkayina, wo sie allerdings nicht lange vor der nächsten feindlichen Bedrohung sicher sind.

Neben der mitreißenden Geschichte trumpft Avatar 2: The Way of Water natürlich wieder mit unvergleichlichen visuellen Effekten auf. Vor allem die Unterwasser-Szenen kommen mit einer fotorealistischen Schönheit daher, die man so noch nie gesehen hat.

Nach Avatar 2 ist die Zukunft der Sci-Fi-Reihe schon gesichert. Als nächstes startet Avatar 3 am 18. Dezember 2024 bei uns im Kino. Avatar 4 und Teil 5 sind ebenfalls schon bestätigt.

