Großartige Sci-Fi bei Amazon Prime: Einer der besten Mindfucks der 2010er Jahre kriecht dir unter die Haut

Bei Amazon Prime gibt es jetzt den großartigen Science-Fiction-Mindfuck The Endless zu streamen über zwei Brüder, die in dem Kult ihrer Jugend Verblüffendes entdecken.

Science Fiction braucht keine großen Effekte oder ein 200-Millionen-Dollar-Budget, um uns an den Bildschirm zu ketten. Im Falle des Sci-Fi-Geheimtipps The Endless aus dem Jahr 2017 kriecht die Geschichte langsam unter die Haut, bis sie sich mit einem wilden Knall entfaltet.

Dieser Sci-Fi-Tipp für The Endless bei Amazon Prime Video ist spoilerfrei!

In The Endless kehren zwei Brüder für einen Tag zu ihrem UFO-Kult zurück

Die Geschichte startet mit den beiden Brüdern Justin und Aaron Smith, die nach ihrer Flucht aus dem Kult vor 10 Jahren in prekären Verhältnissen wohnen. Völlig unerwartet bekommen sei eine Videokassette von der Kommune zugeschickt, die ein schreckliches Ereignis andeutet. Von da an wird es immer seltsamer und seltsamer.



Die Brüder – übrigens gespielt von den beiden Regisseuren Justin Benson und Aaron Moorhead – entschließen sich, teils neugierig, teils widerwillig, an den unheimlichen Ort ihrer Kindheit zurückzukehren. Aber nur für einen Tag. Abgesehen davon, dass ihnen in der Kommune alle überfreundlich und genauso jung wie vor 10 Jahren begegnen, entfaltet sich ein bizarrer Trip für die Brüder und für uns.



The Endless bei Amazon Prime ist ein grandios schauriger Sci-Fi-Mindfuck

The Endless ist kein Sci-Fi-Horror, der mit Kunstblut um sich schmeißt und Ekelszenen provoziert, sondern raffinierter und schleichender Grusel ohne vorhersehbare Jumpscares. Dafür mit umso mehr Hirnverknotungen. The Endless ist das filmgewordene Unwohlsein, in dem zwei Brüder nach langer Zeit für einen einzigen Tag zu ihrem ehemaligen UFO-Kult zurückkehren.



Ihr müsst allerdings etwas Geduld mitbringen, denn ihr werdet erst am Ende des Films die Antworten auf eure vielen, vielen Fragen bekommen, die während des Schauens sicherlich vermehrt aufploppen. Am Ende ergibt alles Sinn, versprochen! The Endless hat mir an mehreren Stellen enorme Gänsehaut verschafft und mich mit einem diffusen Gefühl zurückgelassen, dass ich eigentlich nur von Twin Peaks kenne.

Da ich euch den Film ans Herz legen und nicht spoilern will, verrate ich an dieser Stelle nicht mehr zum Inhalt. Tipp von mir: Lest euch nichts über den Film durch, bevor ihr damit startet! Und wenn euch The Endless gefallen hat, könnt ihr euch über den Sci-Fi-Mindfuck-Nachschub des Regie-Duos freuen.



Die The Endless-Regisseure haben bereits nachgelegt

Während Benson und Moorhead in The Endless noch selbst die Hauptrollen der Brüder spielen, war ihr nächster Film starbesetzt. Marvel-Schauspieler und Falcon-Darsteller Anthony Mackie und Fifty Shades of Grey-Star Jamie Dornan sind im Horror-Fantasy-Film Synchronic als Freunde und Rettungssanitäter im Kampf gegen eine mysteriöse Designerdroge zu sehen.

Bereits zuvor hatten Benson und Moorhead mit ihrer Horror-Romanze Spring - Love is a Monster Aufsehen erregt, der für euch einer der besten Horrorfilme 2015 war. Beide Filme sind ebenfalls sehr zu empfehlen.

Mittlerweile sind die beiden Regisseure zu Marvel gewechselt und haben sowohl bei ein paar Folgen Moon Knight und Loki Regie geführt, als auch alle 18 Folgen der bevorstehenden Serie Daredevil: Born Again inszeniert.

