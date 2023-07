"Großartiger Ausnahmekünstler": Der vielleicht beste LOL-Star bekommt seine eigene Amazon Prime-Show und das ist längst nicht alles

Einer der beliebtesten Stars der deutschen Comedy-Show Last One Laughing bekommt seine eigene Amazon Prime-Serie. Neben ihm sollen jede Menge Gast-Stars auftreten.

Kein deutscher Comedian hat in den letzten Jahren einen derart abgefahrenen und einzigartigen Humor bewiesen wie Tedros Teclebrhan alias Teddy Comedy. Kein Wunder, dass er zu den beliebtesten Stars des deutschen Comedy-Erfolgs LOL: Last One Laughing gehört. Jetzt spendiert ihm Amazon Prime mit Die Teddy Teclebrhan Show eine eigene Serie.

Bei Amazon Prime: Darum geht es in der neuen Show von LOL-Star Teddy Teclebrhan

Wie Amazon Prime in einer Pressemitteilung erklärt, wird es sich um eine "Comedy-Personality-Show" handeln. Die offizielle Synopse verspricht neben dem "großartigen Ausnahmekünstler" Teddy ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten:

Teddy hat alle Hände voll zu tun seine übereifrigen ‚Freunde‘ – die von Teddy gespielten Charakteren Antoine, Percy, Ernst und Co. – zu koordinieren und bei Laune zu halten… denn jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie die Show auszusehen hat.

Amazon Prime Video / Leo Schaefer Tedros Teclebrhan in Die Teddy Teclebrhan Show

Darüber hinaus werden "hochkarätige Gaststars" Teil der Show sein, deren Schauplätze von Erlebnissen aus dem Leben des Protagonisten inspiriert seien. Die Serie soll sechs Episoden umfassen.

Wann kommt Die Teddy Teclebrhan Show zu Amazon Prime?

Laut Mitteilung soll Die Teddy Teclebrhan Show im Laufe des Jahres 2024 veröffentlicht werden, die Dreharbeiten laufen bereits. Wir könnten uns einen Start im Frühjahr 2024 vorstellen, noch bevor die fünfte Staffel von LOL an Ostern 2024 auf Amazon Prime Video landet.

