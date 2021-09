Großartiger Horrorfilm im limitierten 4K-Steelbook: Schnell zuschlagen, sonst ist das Ding vergriffen

Einer der besten Horrorfilme überhaupt kommt morgen als 4K UHD-Disc und im limitierten Steelbook raus. Erfahrt hier, wo ihr das seltene Ding noch bekommt.

Einzigartige Effekte und ein charismatischer Kurt Russell: Das sind nur zwei der Pluspunkte von John Carpenters 1982 erschienenem Horrorklassiker Das Ding aus einer anderen Welt (OT: The Thing). Der erscheint diese Woche erstmals in 4K Ultra HD-Qualität und das zusätzlich in einem extrem limitierten Steelbook, das vielerorts schon ausverkauft ist. Wo ihr es bekommt, erfahrt ihr hier.

Horror-Meisterwerk The Thing erscheint als limitiertes 4K-Steelbook

Bei Amazon ist das 4K-Steelbook von The Thing bereits ausverkauft, wer schnell zuschlägt, bekommt es aktuell aber noch beim Online-Shop jpc.de *. Aber Achtung: Der Kauf ist auf ein Exemplar pro Kunde beschränkt, was die Seltenheit des guten Stücks unterstreicht.

Alternativ gibt es die Disc offenbar noch bei Saturn *. Der Preis beläuft sich bei beiden Händlern auf 34,99 Euro.

Falls euch die normale 4K UHD-Version von The Thing genügt, könnt ihr sie bei Amazon * oder jpc.de * vorbestellen. Beide Versionen erscheinen morgen, am 23. September, im deutschen Handel.

© Universal The Thing: das limitierte 4K UHD Steelbook

Was bieten die neuen Editionen von The Thing/Das Ding aus einer anderen Welt?

John Carpenters Horrorklassiker The Thing erscheint erstmals in 4K-Qualität in Deutschland. Was sich bei diesem Film wirklich lohnt. Immerhin bleiben die markerschütternden Creature Effects von Rob Bottin (Total Recall) eines der herausragenden Merkmale des Sci-Fi-Horrorfilms, in de sich Kurt Russell im ewigen Eis mit einem außerirdischen Wesen herumschlagen muss.

Wer die noch heute schockierend echt wirkenden Effekte sowie die schaurige Musik von Ennio Morricone neu erleben will, sollte sich die Ultra HD-Disc des Klassikers holen, die auf einem nativen 4K-Master basiert.

Limitiertes 4K-Steelbook von The Thing Zu JPC.de Jetzt sichern

Sowohl das Steelbook als auch die reguläre Edition kommen mit einer UHD-Disc und einer normalen Blu-ray, die vollgepackt sind mit Extras, darunter ein Audiokommentar von Carpenter und Russell sowie eine Doku in Spielfilmlänge.

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Filme in 4K-Qualität?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was bei Blockbustern, Horror- und Actionfilmen besonders vorteilhaft ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Link. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.