Große Fantasy-Serie kehrt zurück: Neue Bilder teasen Outlander-Fortsetzung und das ist nicht alles

In den USA wird die zweite Hälfte von Outlander Staffel 7 Ende des Jahres veröffentlicht. Bis dahin sind jetzt schon mal erste Bilder dazu und zur kommenden Prequel-Serie erschienen.

In den USA wurde die zweite Hälfte der 7. Staffel Outlander für November 2024 angekündigt. Deutsche Fans, die den Mix aus Historien- und Zeitreise-Serie bei Netflix streamen, werden noch länger auf die neuen Episoden warten müssen.

Dass Outlander zumindest in den USA bald weitergeht, beweisen immerhin neue Bilder zu den finalen Staffel 7-Folgen. Auch erste Eindrücke zur kommenden Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood gibt es zu sehen.

Seht erste Bilder zu Outlander Staffel 7, Teil 2 und der Prequel-Serie

Deadline bringt frische Eindrücke aus der Outlander-Zukunft, die ihr euch hier anschauen könnt:

Zu sehen gibt es unter anderem Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan). 2025 soll außerdem die Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood starten, die sich ebenfalls auf ersten Bildern ankündigt:

Die Vorgeschichte dreht sich um die Eltern von Claire und Jamie im Schottland des 18. Jahrhunderts und wird 10 Folgen umfassen. Ein konkreter Starttermin ist noch nicht bekannt. Die zweite Hälfte von Outlander Staffel 7 läuft ab dem 22. November 2024 in den USA.

Schaut hier noch ein Ankündigungsvideo zu Outlander Staffel 8:

Outlander - S08 Announcement (English) HD

Wann startet die 7. Staffel der Fantasy-Serie Outlander in Deutschland?

Bislang ist noch kein Datum bekannt, an dem die 7. Staffel der Serie zu Netflix ins Abo kommt. Da der Streaming-Dienst vermutlich die komplette Veröffentlichung abwartet, erscheinen die Folgen dort womöglich erst irgendwann 2025. Bis jetzt sind die Staffeln 1-6 verfügbar. Mit einem Staffelpass bei Amazon * könnt ihr die bisherigen Staffel 7-Folgen jetzt schon schauen und bekommt die restlichen Episoden dann nachgereicht.

