Große NCIS-Reunion in neuer Serie möglich: Darauf warten Fans seit 11 Jahren

Ein neue NCIS-Serie soll die Fan-Lieblinge Tony DiNozzo und Ziva David zurückbringen. Sie könnten dort auch auf einen alten Bekannten treffen.

Bringt NCIS: Europe ein beliebtes Helden-Trio zurück?

Navy CIS bringt eines der beliebtesten Krimi-Päärchen schlechthin zurück: In NCIS: Europe werden Anthony DiNozzo ( Michael Weatherly ) und Ziva David ( Cote de Pablo ) wieder gegen diverse verbrecherische Machenschaften ankämpfen. Womöglich arbeiten sie dabei auch mit einem Kollegen zusammen, der sie als Paar

DiNozzo und David könnten in der neuen Serie nämlich auf Timothy McGee (Sean Murray) treffen, der in ihrer Abwesenheit bei NCIS die Stellung gehalten hat. Aber wie wahrscheinlich ist ein Wiedersehen?

CBS De Pablo, Murray und Weatherly in NCIS

Tony DiNozzo und Ziva David, von Fans paarweise auch "Tiva" genannt, leben zu Beginn der Serie in Paris, von wo sie ein Angriff durch ganz Europa flüchten lässt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dabei auch Kontakt zu ihren alten Teamkolleg:innen aufnehmen, unter denen McGee seit 2005 immerhin zum Stamminventar zählt.

Einem Deadline -Gespräch mit den Produzent:innen Amy Reisenbach und David Stapf zufolge werden in NCIS: Europe zwar außer DiNozzo und David keine "ehemaligen" NCIS-Mitglieder vorkommen. Das schließt ein Treffen mit McGee aber nicht aus, schließlich gehört er zum aktiven Teil der Truppe. Die Chancen für eine Reunion stehen also gut.

DiNozzos und Davids Beziehung, die sich seit NCIS Staffel 3 entwickelte, gehörte für viele Fans zu den großen Reizen der Serie. Nachdem David sich zu Beginn von Staffel 11 im Jahr 2013 nach Israel abgesetzt hatte, stürzte ihr scheinbarer Tod in Staffel 13 DiNozzo in eine Sinnkrise. Erst später wurde enthüllt, dass sie ihr schockierendes Ableben nur vorgetäuscht hatte. In der aktuellen NCIS-Gegenwart lebt das Pärchen mitsamt seiner Tochter in Paris.

Wann kommt NCIS: Europe nach Deutschland?

Für das NCIS-Spin-off mit Anthony DiNozzo und Ziva David gibt es noch kein konkretes Startdatum. Sollte die Serie in Kürze mit der Produktion beginnen, könnten wir uns eine Veröffentlichung ab dem Frühjahr 2025 vorstellen. Erscheinen soll der Ableger bei Paramount+.

