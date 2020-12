Große Netflix-Pläne: Avengers-Macher starten gleich 2 Action-Reihen beim Streaming-Dienst

Nach dem Actionfilm Extraction planen die Avengers-Macher gleich zwei große Franchises mit Chris Hemsworth, Chris Evans und Ryan Gosling bei Netflix.

Vor ein paar Tagen startete der Kriegsfilm Mosul bei Netflix, der von den Avengers: Endgame-Regisseuren produziert wird. Für Joe und Anthony Russo ist der Film nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Netflix-Imperium.

Denn die beiden planen aktuell gleich zwei Franchises für den Streaming-Dienst. Eines wurde mit Chris Hemsworths Tyler Rake: Extraction geboren, das andere steht schon in den Startlöchern. Mit dabei: Ryan Gosling und Chris Evans. Fangen wir bei den Plänen für die Extraction-Filme an.

Von Avengers-Machern: Extraction ist Startschuss für Film-Universum bei Netflix

Hintergrund der Russo-Updates diese Woche ist ein Panel der der (Online-)Popkulturmesse CCXP. In dessen Rahmen wurden die Gebrüder Russo auch nach der Zukunft von Söldner Tyler Rake bei Netflix gefragt. Dazu erklärte Joe Russo (via Collider ):

[...] Ich sage folgendes: Wir arbeiten an einem Universum von Filmen, das einige der anderen Figuren des ersten Films und einige neue Figuren sowie einige frühere Interaktionen dieser Charaktere entdecken könnte.

Russo gab auch ein konkretes Beispiel für eine Art Spin-off oder Prequel:

Das heißt, wenn ihr an David Harbours Figur interessiert seid, dann könntet ihr ihn in einem zukünftigen Extraction-Film sehen.

Der Stranger Things-Darsteller spielte in dem Netflix-Actionfilm von Sam Hargrave den Ex-Söldner Gaspar, einen alten Kollegen von Tyler Rake. Es ist ein überraschender und letztendlich fataler Auftritt. Da Gaspar früher ebenfalls zum Söldner-Team von Nik Khan (Golshifteh Farahani) gehörte, bietet sich ein Rückblick auf gemeinsame Abenteuer natürlich an.

Das Marvel Cinematic Universe ist das Vorbild von Extraction

Es bleibt also nicht nur bei Extraction 2, 3 oder 4. Prequels und ähnliches sind ebenso möglich. Vorbildfunktion besitzt hierbei das Marvel Cinematic Universe (MCU), das die Regisseure von Avengers Endgame und Infinity War zur Genüge kennen:

Wir sind große Verfechter davon, neue erzählerische Pfade zu gehen. Können wir gleichzeitig rückwärts und vorwärts gehen? [...] Und können wir unterschiedliche Perspektiven sehen? Jeder Anagonist ist der Protagonist seiner eigenen Story, also können wir auch diese Perspektive sehen? [...] Ich denke, ein spannendes Element des Extraction-Universums ist, dass es ein globales Franchise mit globalen Storys ist und wir wollen unsere Perspektiven in diesen Filmen vervielfältigen.

Spinnen wir diesen Gedanken weiter, führt der Faden geradewegs zu einem Spin-off mit Tylers Verfolger Saju (Randeep Hooda) - zumindest in meiner Fantasie. Die Russos werfen ihr Streaming-Netz allerdings noch weiter aus.

The Gray Man mit Ryan Gosling und Chris Evans startet Netflix-Franchise

Ebenfalls bei der CCXP (via Collider ) äußerten sich Joe und Anthony Russo zum kommenden Agentenfilm The Gray Man. Darin spielt Ryan Gosling den Auftragskiller Court Gentry, auch bekannt als The Gray Man, der von seinem früheren CIA-Kollegen Lloyd Hansen (Chris Evans) gejagt wird.

Schon bei Ankündigung des Netflix-Films war von großen Franchise-Plänen die Rede. Nun bestätigte Joe Russo:

Was wir mit The Gray Man machen, ist anders. Wir werden nicht jede Frage im ersten Film beantworten. Das wurde als Filmreihe konzipiert und auch hier, könnten wir anderen Figuren folgen [...]. Wir werden also den Film beenden und eine vollständige Story haben, aber man wird immer noch Fragen über das größere Universum dahinter haben.

Wie ein Kapitel in einem Buch soll der erste Teil der The Gray Man-Reihe werden, inklusive einer zum Ende hin offenen Erzählung.

Mehr über die spannende Actionschmiede der Avengers-Regisseure Joe und Anthony Russo

Der global erzählte Agententhriller mit Captain America und dem La La Land-Star wird im Januar gedreht. Im Gegensatz zu Extraction (und Mosul) führen Joe und Anthony Russo diesmal selbst die Regie. Einen Starttermin bei Netflix gibt es noch nicht.

Was haltet ihr von den großen Plänen der Avengers-Macher für Extraction und The Gray Man?