Offiziell: Extraction 2 von Netflix in Arbeit

Tyler Rake: Extraction könnte für Netflix die bislang erfolgreichste Eigenproduktion werden. Jetzt wurde offiziell verkündet, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird.

Erst gestern berichteten wir über den großen Erfolg von Tyler Rake: Extraction auf Netflix. Für den Streamingdienst könnte der knallharte Actionthriller mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle zur bisher erfolgreichsten Eigenproduktion werden. Prognosen zufolge soll der Film innerhalb der ersten vier Wochen seit Veröffentlichung von rund 90 Millionen Haushalten angesehen worden sein.

Jetzt wurde das verkündet, was womöglich die wenigsten noch überraschen dürfte. Netflix entwickelt offiziell eine Fortsetzung von Tyler Rake: Extraction. Ein erster großer Schritt für Teil 2 ist auch schon getan.

Für Extraction 2 wurde ein Drehbuchautor von Netflix verpflichtet

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde Joe Russo als Drehbuchautor für Extraction 2 verpflichtet. Zuvor schrieb Russo, der vor allem als Marvel-Regisseur der letzten Avengers-Filme mit seinem Bruder Anthony bekannt ist, schon das Drehbuch für Tyler Rake: Extraction. An dem Netflix-Film waren die Russos auch als Produzenten beteiligt.

Weitere Details zu Extraction 2 sind noch nicht bekannt. Ob Sam Hargrave wieder als Regisseur zurückkehrt, ist ebenso ungeklärt wie die Frage, wovon die Fortsetzung handelt. Der Film könnte als Prequel oder Sequel zeitlich vor oder nach den Ereignissen des ersten Teils spielen.

Als ziemlich sicher dürfte aber die Rückkehr von Chris Hemsworth in der Hauptrolle gelten. In einem Instagram-Video bedankte sich der Schauspieler bereits bei den Fans für den Erfolg von Extraction und sprach darüber, dass er mit großer Freude in der Rolle von Tyler Rake zurückkehren würde.

Was erwartet ihr von Extraction 2?