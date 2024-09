Große Neuerung bei Bauer sucht Frau: RTL überrascht Fans mit besonderer Ankündigung zum Jubiläum

Bauer sucht Frau ist aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Die beliebte Kuppelshow startet schon bald in die 20. Staffel. Warum sich Fans auf eine große Neuerung freuen dürfen, erfahrt ihr hier.

Die Kultshow Bauer sucht Frau geht in die 20. Runde und feiert das beeindruckende TV-Jubiläum mit einer ganz besonderen Staffel. Eine unerwartete Änderung soll für noch mehr Romantik und Drama sorgen. Alle Infos zu den neuen Folgen gibt es hier.

Bauer sucht Frau feiert Jubiläum: Die beliebteste Kuppelshow geht in die 20. Runde

Kaum zu glauben, aber Moderatorin Inka Bause ists bereits seit fast 20 Jahren das Gesicht der wohl beliebtesten Datingshows Deutschlands: Bauer sucht Frau. Das Format schreibt sich auf die Fahne, einsame Landwirte dabei zu unterstützen, endlich die Liebe ihres Lebens zu finden. Die Wahrheit sieht oft anders aus: Statt Romantik setzt RTL meist auf Voyeurismus. Wir als Publikum sind hautnah dabei, wenn schrullige Einzelgänger ihre Komfortzone verlassen müssen. Cringe und Romantik liegen gefährlich nah beieinander. Trotzdem ist das Format einfach nicht totzukriegen. Wie RTL nun stolz verkündet, gibt es dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum zu sehen: Die Show startet schon bald in ihre 20. Staffel.

Spannende Neuerung bei Bauer sucht Frau: Das wird bei der Jubiläumsstaffel anders



Für die Jubiläumsstaffel hat sich RTL ein besonderes Schmankerl ausgedacht. Ganz nach dem Motto "Mehr ist mehr" setzt der Sender auf Masse: So viele Bauern und Bäuerinnen wie in dieser Staffel gab es noch nie zuvor zu sehen. 12 Bauern und 2 Bäuerinnen werden in dieser Staffel ihr Glück versuchen. Wer weiß: Vielleicht erblickt in wenigen Monaten schon das nächste Baby das Licht der Erde. Wie RTL verrät, wäre das nichts Neues: Inzwischen haben die Bauer-sucht-Frau-Familien bereits 50 Babys geboren.

Wann startet Bauer sucht Frau 2024?

Fans der gepflegten Bauernromantik können aufatmen. Noch in diesem Monat ist es soweit: Bauer sucht Frau startet am Montag, dem 30. September um 20:15 bei RTL. Auf RTL+ kann die erste Folge bereits eine Woche früher gestreamt werden.