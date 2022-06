Große Obi-Wan-Rückkehr bringt Fans um den Verstand: Gleich 2 legendäre Figuren in Folge 6

Die 6. Folge von Obi-Wan Kenobi wartet mit der Rückkehr von zwei großen Star Wars-Figuren auf. Bei den Fans sorgt vor allem eine davon für Freudentränen. Wir haben ein paar Reaktionen zusammengetragen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Mit der 6. Folge findet Obi-Wan Kenobi sein großes Finale. Die neuste Star Wars-Serie auf Disney+ führt den titelgebenden Jedi und Darth Vader auf einem gespenstischen Planeten zusammen. Während beim Duell zwischen den beiden Steine und Funken fliegen, hebt sich die Episode zwei ganz besondere Momente für den Schluss auf.

Star Wars-Rückkehr: Obi-Wan Kenobi Folge 6 bringt Qui-Gon Jinn und den Imperator zurück

Bevor Obi-Wan mit seinem Eopie in den Sonnenuntergang reitet, erscheint ihm endlich Qui-Gon Jinn in Form eines Machtgeists. Seit Ankündigung der Serie haben viele Fans auf diesen Moment gewartet. Nicht zuletzt scheint es sehr offensichtlich, dass sich Obi-Wan in seiner dunkelsten Stunde hilfesuchend an seinen alten Meister wendet.

Hier könnt ihr den neusten Trailer zu Obi-Wan Kenobi schauen:

Obi-Wan Kenobi - S01 Trailer Hunt (English) HD

Das Obi-Wan Kenobi-Finale überraschte zudem mit einer weiteren namhaften Rückkehr. Während sich Obi-Wan zu Qui-Gon findet, muss sich auch Darth Vader seinem neuen Meister stellen. Das Hologram des Imperators zeigt sich deutlich weniger versöhnlich und fordert von Vader bedingungslosen Untergebenheit ein.



Bei den Fans sorgt vor allem Liam Neeson als Machtgeist für Begeisterung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Endlich kann Obi-Wan nach all den Jahren der Einsamkeit mit Qui-Gon kommunizieren.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über diesen Moment werden Star Wars-Fans bestimmt noch lange reden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obi-Wan Kenobi hat uns ein Finale für die Geschichtsbücher geschenkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Selbst als Machtgeist hat Qui-Gon nichts von seinem Mojo verloren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der Auftritt des Imperators sorgt für Gänsehaut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Präsenz von Ian McDiarmid kann keinem Star Wars-Projekt schaden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Generell überschüttet das Finale die Star Wars-Fans mit ikonischen Figuren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine verpasste Chance gibt es dennoch im Bezug auf Qui-Gons Rückkehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die einzige wichtige Figur, die im Finale fehlt, ist Padmé. Viele Fans hatten sich einen Flashback gewünscht, der das zentrale Trio der Prequels noch einmal vereint, bevor die Serie mit dem Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader ihr Ende findet.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie hat euch die Rückkehr von Qui-Gon Jinn gefallen?