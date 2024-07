Große Sci-Fi-Premiere heute im TV: Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt kämpft in der Zukunft gegen Aliens

Heute kommt erstmals der Sci-Fi-Film mit Guardians of the Galaxy- und Jurassic World-Star Chris Pratt im Free-TV, in dem er in der Zukunft gegen Aliens kämpft.

Heute kommt kein großes EM-Spiel im TV, ihr habt also alle Zeit der Welt, euch einen neuen Sci-Fi-Streifen zu Gemüte zu führen. Praktischerweise kommt heute nämlich zum ersten Mal The Tomorrow War im Free-TV, in dem Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt extra durch die Zeit reist, um gegen Aliens Krieg zu führen.

Heute erstmals im TV: Darum geht's in The Tomorrow War mit Chris Pratt Im Jahr 2021 sieht die Zukunft noch einigermaßen rosig aus. Zumindest im direkten Vergleich zu dem, wovon einige Zeitreisende berichten. Im Jahr 2051 befindet sich nämlich die ganze Welt in einem aussichtslos scheinenden Krieg gegen bösartige Aliens. Darum sind die Leute aus der Zukunft extra in die Vergangenheit gereist und wollen dort jetzt neue Kämpfer:innen rekrutieren, um das Ruder doch noch rumzureißen. Unter den Rekruten befindet sich auch Dan Forester (Chris Pratt). Der eignet sich als Highschool-Lehrer und Familienvater zwar nicht unbedingt als idealer Kämpfer an vorderster Front, will sich aber dafür einsetzen, der Jugend die Zukunft zu retten. Begleitet wird er unter anderem von seinem entfremdeten Vater (J.K. Simmons) und einer intelligenten Wissenschaftlerin (Yvonne Strahovski). Amazon Chris Pratt entwickelt sich in The Tomorrow War vom Daddy zum Kämpfer. Nach Amazon-Start kommt die wuchtige Sci-Fi-Action mit Chris Pratt jetzt erstmals im TV und das lohnt sich The Tomorrow War war leider nie ein Kinostart vergönnt. Die Alien-Kriegs-Action kam direkt bei Amazon Prime Video ins Programm, dabei hätten sich die fiesen Alien-Attacken, massenhaften Explosionen und monumentalen Ballereien sehr gut auf die große Leinwand gemacht. Aber jetzt habt ihr die Chance, die höchst unterhaltsame Action im Heimkino zu bewundern.

Falls ihr nach dem Ende von The Tomorrow War dann vielleicht doch noch die eine oder andere offene Frage haben solltet, könnt ihr euch freuen. Teil 2 wurde bereits angekündigt und wir haben da auch schon die eine oder andere Idee, welche Löcher die Story von Tomorrow War 2 noch stopfen müsste. Matrix abgelehnt? Einer der größten Action-Stars seinerzeit wollte nicht als der Alien-Typ abgestempelt werden. Genau aus diesem Grund hat Will Smith Ende der 1990er nach Men in Black und Independence Day lieber nicht auch noch den Sci-Fi-Film Matrix gedreht. Dass er stattdessen seinen größten Misserfolg Wild Wild West gemacht hat, bereut er bis heute. TV oder Stream: Wann und wo kommt The Tomorrow War? Heute, am 7. Juli könnt ihr euch das Chris Pratt-Vehikel zum ersten Mal im Free-TV ansehen. Dafür müsst ihr um 20:15 Uhr bei ProSieben einschalten. Der Film wird am 12. Juli um 22:40 Uhr wiederholt. Ansonsten könnt ihr ihn natürlich auch noch bei Amazon Prime Video streamen* , dort gehört The Tomorrow War zur Streaming-Flatrate des Abos. Bei keinem anderen Streaming- oder on demand-Anbieter steht die hauseigene Amazon-Produktion zur Verfügung.

