Große The Walking Dead-Rückkehr findet ausgerechnet in der schlechtesten Serie statt

Der The Walking Dead-Ableger World Beyond geht im Oktober in die zweite Runde. Der lange Trailer zu den neuen Folgen überrascht mit der Rückkehr einer altbekannten Figur.

Aktuell läuft die 11. Staffel von The Walking Dead auf Disney+, da kündigt sich bereits die nächste Serie aus dem Zombie-Universum mit neuen Episoden an. Die Rede ist von dem Spin-off The Walking Dead: World Beyond, dessen 2. Staffel im Oktober startet. Diese markiert gleichzeitig auch das Ende der Geschichte.

The Walking Dead: World Beyond wurde von Anfang an als Eventserie mit zwei Staffeln geplant. Der dreiminütige Trailer, den ihr euch oben im Player anschauen könnt, zeigt nun, was uns in den neuen Episoden des Ablegers erwartet. Die größte Überraschung: Pollyanna McIntosh kehrt als Jadis aka Anne zurück.

The Walking Dead: World Beyond bringt Jadis zurück

Jadis tauchte zum ersten Mal als Nebenfigur in der 7. Staffel von The Walking Dead auf. In Staffel 8 und 9 wurde sie in den Hauptcast befördert, ehe sie die Serie gemeinsam mit dem schwer verletzten Rick Grimes in einem Helikopter verlassen hat. Was das für World Beyond bedeutet, bespricht Video-Redakteur Yves in seiner Trailer-Analyse.

Die Trailer-Analyse zu The Walking Dead: World Beyond:

Jadis ist zurück, erste Infos zu Rick Grimes und die Heilung ist da? | The Walking Dead: World Beyond

Darüber hinaus geht Yves der Frage nach, ob The Walking Dead: World Beyond eines der größten Geheimnisse des Franchise löst: Gibt es eine Heilung von dem Zombievirus? Bisher haben die The Walking Dead-Serien um diese Frage eher einen Bogen gemacht. In World Beyond scheint die Sache jedoch ernster zu werden.

Die 2. Staffel von The Walking Dead: World Beyond startet am 3. Oktober 2021 in den USA auf AMC. Ein hiesiger Start steht noch nicht fest. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Folgen zeitnah in Deutschland gezeigt werden.



Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?

