Großer Ärger bei Couple Challenge nach nur einer Folge: Paar fliegt raus und kehrt dann einfach wieder zurück

Iris Klein und ihr Stefan mussten #CoupleChallenge unfreiwillig verlassen. Jetzt gibt es ein weiteres Pärchen im Camp – und das freut nicht alle Kandidat:innen.

Bereits in der ersten Folge von #CoupleChallenge stand eine Nominierung an. Paulina Ljubas und Tommy Pedroni mussten mit Sandra Sicora und Tobi Wegener in die sogenannte Exit-Challenge. Letztere konnten sich durchsetzen und verbleiben im Camp. Paulina und Tommy verließen als erstes Pärchen die Show.

Kurz darauf folgten Iris Klein und Partner Stefan. Iris hatte sich beim ersten Spiel verletzt und eine Thorax-Prellung erlitten. Aus Sicherheitsgründen musste das Paar seine Koffer packen. Durch den unfreiwilligen Auszug rückt ein Pärchen in der Sendung nach – und das stößt den verbleibenden Kandidat:innen bitter auf.

#CoupleChallenge: Die "Nachrücker" sorgen für Unruhen im Camp

Ein echtes Nachrücker-Paar gibt es nicht. Allerdings kommen Paulina und Tommy zurück, denn die Regeln besagen: Scheidet ein Couple außerhalb der Nominierung aus, rückt das Pärchen nach, das zuletzt rausgewählt wurde. Diese Tatsache kommt nicht bei allen Stars gut an:

"Ich hasse sowas Unfaires", wetterte Sandra direkt. Sie war besonders froh, als ihr Exfreund und seine neue Freundin die Show als Erste verlassen mussten. "Weil ihr verloren habt und nach Hause müsst." Auch Dilara Kruse stößt die zusätzliche Konkurrenz bitter auf. "Ich bin für Gerechtigkeit und das ist nicht gerecht", machte die Frau von Max Kruse deutlich.

Vor allem Paulina und Tommys Auftritt nach ihrer Rückkehr kommt bei den meisten nicht gut an. Die Tatsache, dass sie eine Nacht im Hotel verbracht haben und sich direkt am Essen der Camper:innen bedienen, ist Julian F.M. Stoeckel ein Dorn im Auge. "Er war im Hotel und hat Big Mac gefressen und frisst uns jetzt unser Essen weg. Wo lebe ich eigentlich?", fragte er sich im Einzelinterview mit seinem Partner Marcell.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft #CoupleChallenge

Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge #CoupleChallenge um 20:15 Uhr bei RTL2. Eine Woche im Voraus gibt es die jeweilige Folge bereits bei RTL+ zum Streamen verfügbar.