Fans halten Sommerhaus der Normalos-Paar für Fake: "Die Masken sind gefallen"

Im Sommerhaus der Normalos geht es drunter und drüber. Ein Paar enttäuscht die Fans jetzt aber besonders: Anfangs galten sie als Gute-Laune-Garantie, jetzt sorgen sie für Negativität.

Hach ja, das Sommerhaus der Normalos ist ein Fall für sich. Die einen halten den neuen Ableger für das beste, was Reality-TV passieren konnte, die anderen beklagen sich, dass schon wieder ein Format läuft, bei dem Krach und Krawall im Vordergrund stehen. Nach Folge 3 enttäuscht ein Paar die Fans besonders: Statt Feel-Good-Stimmung verbreiten sie Stunk.

ER ist kaum wiederzuerkennen: Wo ist seine gute Laune geblieben?

Als die Normalos ins Sommerhaus gezogen sind, fiel ein Pärchen direkt auf: Sascha (36) und Sandra (34) präsentierten sich als Entertainer-Paar, das auf Schritt und Tritt gute Laune versprühen will. Beide lernten sich auf Mallorca kennen und scheinbar war ihr Plan, die Ballermann-Stimmung auch mit ins Sommerhaus zu bringen. Besonders Sascha vermarktete sich als flippiger Pausenclown, der sich für keinen Spaß zu schade ist. Sandra beschrieb ihn als "Entertainer, liebenswürdig und großherzig", er seine Gattin als "Powerfrau".

Das Gute-Laune-Versprechen konnten die beiden aber nicht lange halten. Weil Sascha und Sandra bei den Spielen immer wieder auf kläglichste Weise scheitern, sinkt die Stimmung von Folge zu Folge mehr in den Keller. Ausgelassenheit und Humor? Fehlanzeige! Stattdessen streiten die beiden immer wieder über dasselbe: Sie gibt ihm die Schuld an den vermasselten Spielen, er flippt aus, weil er mit Kritik nicht zurechtkommt. Im Streit kickt Sascha sogar einen Stuhl um, was seine Frau auf die Palme bringt: "Immer diese Sch***-Laune. Was ist denn jetzt mit deiner Positivität auf einmal?"

Sommerhaus-Fans sind enttäuscht: "Wie respektlos er mit ihr redet"

Die Sommerhaus-Fans lassen es sich nicht nehmen, ihre Enttäuschung online kundzutun. Weil sich Sascha und Sandra anfangs als dauerfrohes Harmonie-Paar inszeniert haben, sind viele von der anhaltenden Negativ-Stimmung enttäuscht. Auch in Folge 3 kam es wieder zu Auseinandersetzungen. Vor allem Sascha bekommt sein Fett weg, denn im Streit teilt er hart gegen seine Ehefrau aus. Das sagen die Fans auf Instagram:

"Die Masken sind gefallen"

"War sprachlos, wie respektlos er mit ihr redet ... das soll Liebe sein?"

"Ich dachte in Folge 1, dass sie die sympathischsten sind. Hat sich so schnell geändert - er geht einfach gar nicht."

Aber auch Sandra wird dafür kritisiert, dass sie ihrem Ehemann ständig die Schuld am Versagen gibt:

"Ich finde, das was sie macht, um einiges schlimmer, als sein kurzer Ausraster."

"Warum respektiert sie seine Grenzen nicht? Ich wäre auch ausgeflippt"

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, immer montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.