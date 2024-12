Großer Fantasy-Abschluss bei Amazon: Erster Trailer für Das Rad der Zeit Staffel 3 verspricht episches Finale

Nach anderthalb Jahren Pause kehrt Amazons Fantasy-Serie Das Rad der Zeit zurück. Der Trailer verspricht viel Magie und ein episches (und tödliches) Finale.

Amazons Fantasy-Aushängeschild Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat Staffel 2 absolviert und bereitet sich auf die 3. Staffel in ferner Zukunft vor. Eine andere Serie, die ebenfalls in eine ausgefeilte Fantasy-Welt nach Romanvorlage führt, hat nun allerdings ihre unmittelbare Rückkehr zu Prime Video * bekanntgegeben: im ersten Teaser Trailer zur finalen Staffel Das Rad der Zeit.



Das Rad der Zeit: Erster Trailer zur letzten Staffel verspricht ein großes Fantasy-Finale

In der Verfilmung von Robert Jordans Roman-Epos * Das Rad der Zeit soll ein Auserwählter, der "wiedergeborene Drache", die Welt retten ... oder ins Unheil stürzen. In Staffel 1 der Fantasy-Serie begab sich deshalb die magiekundige Moiraine (Rosamund Pike) auf die Suche nach mehreren Kandidat:innen. Staffel 2 offenbarte den mächtigen Drachen schließlich der Welt, was uns zu Staffel 3 führt:

Schaut hier den ersten Trailer zur 3. Staffel Das Rad der Zeit

Das Rad der Zeit - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in Staffel 3? (Achtung Spoiler zu Staffel 2) Nachdem Moiraine in Staffel 2 ihre Zauberkräfte zurückerlangte und Rand al'Thor (Josha Stradowski) in seine Rolle als Auserwählter hineinwuchs, steht der abschließende Kampf gegen den großen Bösewicht, den "Dunklen König", noch bevor. Doch wie der Trailer enthüllt, kann dieses Ziel in den Visionen der Aes Sedai nur auf zwei Wegen erreicht werden: Wenn Rand oder Moiraine stirbt. Erwartet uns in Amazons Fantasy-Finale also ein großes Opfer?

Viele sprachen in Staffel 2 von einem Qualitätssprung der Fantasy-Serie. Staffel 3 präsentiert sich als Serienabschluss, obwohl insgesamt 14 Bände existieren, die in der ersten deutschen Übersetzung häufig noch in mehrere Bücher aufgeteilt wurden. Showrunner Rafe Judkins adaptiert diesmal das vierte Buch (Der Schatten erhebt sich) sowie Elemente des fünften Romans (Die Feuer des Himmels).

Wann startet Staffel 3 von Das Rad der Zeit

Auch das Startdatum gab Amazon im ersten Trailer bereits bekannt: Am 13. März 2025 kehrt Das Rad der Zeit zurück. Wahrscheinlich werden die neuen Episoden von Staffel 3 erneut wöchentlich veröffentlicht.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.