Die Ringe der Macht Staffel 3: Alles Wichtige zu Amazons Herr der Ringe-Serie im Überblick

Amazon bereitet die 3. Staffel der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht vor. Verfolgt hier alles Wichtige zu Start, Handlung, Besetzung und weiteren Entwicklungen.

Als große Fantasy-Serie erblickte Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 2022 bei Amazon Prime Video * das Licht der Streaming-Welt und ließ 2024, zwei Jahre später, Staffel 2 folgen. Auch die Grundlage für eine 3. Staffel wurde bereits gelegt. Nachdem wir euch schon über alles Wichtige zu Staffel 2 sowie Staffel 1 informiert haben, findet ihr hier ständige Updates, um euch zu den neusten Entwicklungen der Mittelerde-Rückkehr auf dem Laufenden den zu halten. Folgende Informationen haben wir für euch gesammelt:

Startdatum Staffel 3

Die wichtigsten Fakten (Kosten, geplante Staffeln & mehr)

Herr der Ringe-Serien-Besetzung



Handlung von Staffel 3

Podcasts



Wann startet Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon?

Offiziell hat Amazon die 3. Staffel von Die Ringe der Macht noch nicht bekanntgegeben. Inoffiziell teasten die Beteiligten zur Fortsetzung aber schon baldige "gute Nachrichten" und auch neue Drehbuchautor:innen wurden bereits für die Rückkehr rekrutiert.

Mit dem enormen Aufwand, der in den Dreh und in die langwierige Postproduktion der Herr der Ringe-Serie fließt, müssen wir aber wohl wieder zwei Jahre Wartezeit in Kauf nehmen: Staffel 3 kommt voraussichtlich 2026. Das ist übrigens auch das Jahr, in dem die Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien mit einem neuen Gollum-Film in die Kinos zurückkehrt.

Die wichtigsten Fakten zur Herr der Ringe-Serie auf einen Blick

Achtung, ab hier folgen inhaltliche Spoiler zu Staffel 1 und 2 der Herr der Ringe-Serie.

Die Besetzung: Wer spielt wen in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie?

Es ist damit zu rechnen, dass auch in Staffel 3 wieder Nebenfiguren zu Hauptfiguren erhoben werden und umkehrt. Ob das etwas an unserem Ringe der Macht-Lieblingsfiguren-Ranking ändert, bleibt abzuwarten. Neue Charaktere ohne ersichtliche Tolkien-Grundlage haben auf jeden Fall den Vorteil der Überraschung auf ihrer Seite. Mit der Rückkehr folgender Stars und Figuren rechnen wir fest in Staffel 3:

Weitere Neubesetzungen werden im Herr der Ringe-Cast von Staffel 3 dazukommen. Zu den heiß erwarten neuen Figuren , die schon früh innerhalb der Serie angekündigt wurden, zählen zum Beispiel Isildurs Bruder Anárion, Galadriels Ehemann Celeborn, Theos unbekannter Vater und Durins Bruder.

Das Drehbuch-Team wurde für Staffel 3 fast komplett ausgetauscht: Nur die zwei Herr der Ringe-Showrunner sowie Autor Justin Doble bleiben aus der alten Riege an Bord. Gennifer Hutchinson, Glenise Mullins, Helen Shang, Jason Cahill und Nicholas Adams nehmen Abschied und machen laut THR den Neuzugängen Ben Tagoe, Ava Wong Davies, Constance Cheng, Griff Jones, Sarah Anson und Jonathan Wilson (der 33 Episoden von The Crown schrieb) Platz. Ob Charlotte Brändström in der nächsten Season erneut als Ringe der Macht-Regisseurin zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.

Handlung: Was passiert in Staffel 3 von Die Ringe der Macht?

Nachdem Staffel 2 eine düsterere neue Richtung einschlug und Sauron stärker in den Fokus rückte, dürfte auch die neue Season wieder die Gangart der Serie verändern. Die Serienschöpfer verrieten im Folge 8-Bonusmaterial bei Prime * bereits:

Von Osten nach Westen und Norden nach Süden: Überall auf der ganzen Karte [von Mittelerde] geht es jetzt darum, was man gegen Sauron unternehmen kann, um ihn zu besiegen.

In der Schlacht von Eregion im Staffel 2-Finale haben die Elben einen herben Rückschlag erlitten. Zwar konnten die Zwerge ihren Rückzug sichern und Elrond und Co. haben Zuflucht im neu gegründeten Bruchtal gefunden, doch Sauron befiehlt nun das Ork-Heer des getöteten Adar und droht Mittelerde mit Krieg zu überziehen.

Die 3 Elben-Ringe haben sich in Staffel 2 als gute Machtinstrumente herausgestellt, die 7 Zwergen-Ringe hingegen sind getrübt von Gier und nach dem Tod von König Durin III noch nicht verteilt. Die 9 Menschen-Ringe hat Sauron mit seinem schwarzen Blut zum Bösen verdorben, um ihre Träger zu kontrollieren. Als Nächstes steht seine Suche nach geeigneten menschlichen Ringträgern an – und die Serie hat bereits Hinweise zu 9 möglichen Ringgeist-Kandidaten gestreut, die in Staffel 3 Nazgûl werden könnten. Dann werden wir sicher auch mehr über die unsichtbare Welt lernen.

Außerdem muss Sauron als nächstes den Einen Ring schmieden. Mit Morgoths Krone, Feanors Hammer, Celebrimbors Schmiedewissen und seinem Blut hat er wichtige Zutaten dafür schon zusammen. Nun muss er den Herrscherring laut Tolkien nur noch allein im Schicksalsberg von Mordor herstellen. Anschließend verriet Sauron-Darsteller Charlie Vickers schon, dass er sich am meisten auf den Untergang Númenors freut, wenn seine Figur das Inselkönigreich ins Chaos stürzt, bevor es dort zur prophezeiten Flut-Katastrophe kommt.

Und wie sieht es mit den restlichen Figuren in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie aus?

Gandalf muss in Rhûn seine Ausbildung bei Tom Bombadil vorantreiben, nachdem dieser ihm prophezeit hat, dass er dem Dunklen Zauberer und Sauron gegenübertreten muss.

muss in Rhûn seine Ausbildung bei Tom Bombadil vorantreiben, nachdem dieser ihm prophezeit hat, dass er dem Dunklen Zauberer und Sauron gegenübertreten muss. Der Hobbit -Stamm der Starren macht sich mit Nori und Poppy auf die Reise und könnte sich mit den Harfüßen vereinen, um nach dem sagenumwobenen Sûzat (Auenland) zu suchen.



-Stamm der Starren macht sich mit Nori und Poppy auf die Reise und könnte sich mit den Harfüßen vereinen, um nach dem sagenumwobenen Sûzat (Auenland) zu suchen. Der in Staffel 2 schmerzhaft gereifte Isildur ist auf dem Weg zurück nach Númenor, wo er mit der gestürzten Míriel, Pharazôn als König und seinem geflohenen Vater Elendil erstmal sein blaues Wunder erleben dürfte.

ist auf dem Weg zurück nach Númenor, wo er mit der gestürzten Míriel, Pharazôn als König und seinem geflohenen Vater Elendil erstmal sein blaues Wunder erleben dürfte. Theo könnte sich einer glaubhaften Theorie zufolge zum Gründer von Rohan aufschwingen.



könnte sich einer glaubhaften Theorie zufolge zum Gründer von Rohan aufschwingen. Númenors Kolonie Pelargir soll Kemen Bauholz liefern, dürfte bei der Erfüllung dieser Auflage aber Probleme mit den Ents bekommen.

bekommen. Ob der skandalöse Kuss zwischen Elrond und Galadriel noch Folgen haben wird, ist fraglich. Die Elben müssen sich auf jeden Fall neu sortieren: an den Zufluchtsorten Lindon, Bruchtal und vielleicht bald auch Lothlórien.



müssen sich auf jeden Fall neu sortieren: an den Zufluchtsorten Lindon, Bruchtal und vielleicht bald auch Lothlórien. Obwohl Durin III seinen Sohn Durin IV zu seinem Erben erklärt hat, kündigt sich in Khazad-dûm ein Erbschaftsstreit unter den Zwergen an, wenn Prinz Durins Bruder einen Anspruch auf den Thron anmeldet. Die noch unverteilten Zwergen-Ringe werden dabei sicher eine Rolle spielen. Und ist die Gefahr des Balrogs wirklich (vorerst) gebannt?

Am Ende wird die Herr der Ringe-Serie nach 5 Staffeln mit ziemlicher Sicherheit auf die Schlacht des Letzten Bündnisses gegen Sauron hinauslaufen. Eine versteckte Szene in Staffel 1 deutete das teils tragische Ende des Finales schon an. Mit der Einführung von prophetischen Visionen durch die Elben-Ringe, müssen wir außerdem Staffel 1-Szenen mit Sauron neu bewerten.

Weitere nützliche Herr der Ringe-Erklärungen findet ihr hier:

Amazons Die Ringe der Macht mit detaillierten Episoden-Besprechungen

Wer tiefer in die einzelnen Folgen von Die Ringe der Macht der 1. und 2. Staffel eintauchen will, kann das im Moviepilot-Podcast Streamgestöber tun:

Zu Staffel 2:

Zu Staffel 1:

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale von Staffel 2 und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.