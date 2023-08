Vergessene Fantasy-Serie bei Amazon Prime meldet sich nach 2 Jahren zurück und spoilert aus Versehen eine riesige Wendung

Die diesjährige große Fantasy-Rückkehr bei Amazon Prime weiß, dass 2 Jahre Pause eine lange Zeit sind und frischt in einem Video Vergessenes (sowie nie Gewusstes) auf.

Das Rad der Zeit überbrückt für alle Fantasy-Fans die Herr der Ringe-Lücke im Herbst und kehrt am 1. September 2023 nach 2 Jahren Abwesenheit mit der 2. Staffel zurück. Der erste Trailer zur Fortsetzung gab bereits Einblicke, wie es mit Rand und Co. weitergeht. Jetzt, knapp einen Monat vor dem Serien-Wiedersehen, richtet Amazon den Blick nochmal zurück, um uns an das Wichtigste aus Staffel 1 zu erinnern – und schon mal entscheidende Handlungs-Twists vorwegzunehmen.



Fantasy-Rückblick: Amazons Rad der Zeit erinnert euch im Video, was in Staffel 1 geschah

Die 1. Staffel von Das Rad der Zeit, nach der Fantasy-Reihe * von Robert Jordan, startete im November 2019 bei Amazon Prime. In dem Fantasy-Universum, in dem nur die Frauen der Aes Sedai Magie praktizieren dürfen, begab sich Moiraine (Rosamund Pike) auf die Suche nach einem Auserwählten, der die Welt retten oder zerstören sollte: dem "Wiedergeborener Drache". Dabei wurde ihre Reisegemeinschaft von den Handlangern des gefangenen großen Bösewichts verfolgt: dem Dunklen König.

Das Rad der Zeit: Staffel 1 vom Cast zusammengefasst

The Wheel of Time - S01 Summary (English) HD

Um die Welt von Das Rad der Zeit zu verstehen, braucht ihr zwar ein paar mehr Fantasy-Informationen, aber um euch an Staffel 1, in Vorbereitung auf Staffel 2, zu erinnern, genügen laut Besetzung offenbar 5 Fakten:

1. Ausgangssituation: Das Dorf der "Zwei Flüsse" ist der Ausgangspunkt für die Suche nach dem prophezeiten, mächtigen "Wiedergeborenen Drachen".

Aus der Stadt Tar Valon führt Moiraine die wiedervereinigte Truppe zum Ort der Drachen-Enthüllung: dem Auge der Welt. 5. Der Auserwählte: Rand (Josha Stradowski) entpuppt sich als "Drache" und bekämpft den (scheinbaren) großen Bösewicht, den Dunklen König (Fares Fares). Ein größerer Krieg beginnt.

Was Amazons Fantasy-Serie schon vor dem Start der 2. Staffel Das Rad der Zeit spoilert

So weit, so erinnerungswürdig. Doch wer genau zuhört, wird schon jetzt bei einer Formulierung in dem Rad der Zeit-Video aufmerken: "Rand erfüllt die Prophezeiung als der Wiedergeborene Drache und kämpft am Auge der Welt gegen denjenigen, den wir für den Dunklen König halten."

Das kann nur heißen, dass wir – anders als am Ende der 1. Staffel von Das Rad der Zeit angenommen – den Hauptbösewicht der Fantasy-Serie noch gar nicht getroffen haben.

Amazon Das Rad der Zeit: Staffel 2, Folge 1

Für Buch-Leser:innen lässt das nur den Schluss zu, dass wir es hier in Wahrheit die ganze Zeit mit Ba'alzamon (aka Ishamael, den "Verräter aller Hoffnung") zu tun hatten: Dieser ist lediglich ein General des Dunklen Königs und Anführer der mächtigen "Verlorenen", die auf der Seite des Bösen ihren magischen Einfluss ausüben.



Bonus-Szene vor dem Start der 2. Staffel Das Rad der Zeit enthüllt

Nachdem Das Rad der Zeit schon in der 1. Staffel Zusatz-Folgen bei Amazon Prime versteckte, macht der Streaming-Dienst jetzt mit geheim platzierten Szenen weiter: Ab sofort könnt ihr am Ende der letzten Folge der 1. Staffel schon die erste Szene der 2. Staffel sehen: Dafür müsst ihr einfach nur bei Amazon Prime zum Schluss von Folge 8 skippen und könnt so einen exklusiven ersten Einblick * erhalten.

