Großer Fantasy-Spaß: Seht Otto als kultigen Magier Catweazle im neuen Trailer

Catweazle ist zurück und diesmal sieht er so aus wie Kultkomiker Otto Waalkes. Schaut euch hier den neuen Trailer zur Zeitreise-Komödie für die ganze Familie an.

Komiker Otto schlüpft in seinem neuen Film in das Kostüm des kultigen Magiers Catweazle. Schaut euch hier den Trailer zum Familienspaß an. Darin reist der zerzauste Exzentriker durch die Zeit und findet in dem 11-jährigen Benny (Julius Weckauf, a.k.a. Der Junge, der an die frische Luft muss) einen abenteuerlustigen Begleiter.

Schaut euch den neuen Trailer für Catweazle mit Otto Waalkes an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Catweazle-Trailer: Otto Waalkes verfilmt Kult-Serie neu

Die Geschichte von Catweazle geht auf die gleichnamige britische Kultserie aus den 1970er Jahren zurück. Damals wie heute reist ein sonderbarer Zauberer (Otto Waalkes) durch einen Zufall vom 11. Jahrhundert in die Gegenwart.

Gemeinsam mit dem aufgeweckten Benny macht er sich auf die Suche nach seinem Zauberstab - und muss dabei einiges über die seltsamen Tücken unseres modernen Alltags lernen.

Macher und Besetzung von Catweazle

Otto und sein junger Kollege Julius Weckauf werden vom letzten Bullen Henning Baum und Filmbösewichtin Katja Riemann unterstützt.

Für Catweazle arbeitet Waalkes einmal mehr mit Regisseur Sven Unterwaldt Jr. zusammen, mit dem er schon die 7 Zwerge-Filme umgesetzt hat. Am Drehbuch schrieb neben Unterwaldt und Ottos Stamm-Autor Bernd Eilert auch Claudius Pläging mit, der schon die Komödie Der Vorname für das deutsche Kino adaptiert hat.

© TOBIS Film © TOBIS Film © TOBIS Film © TOBIS Film Catweazle

Wann kommt Catweazle im Kino?

Eigentlich sollte Catweazle zu Weihnachten starten und in Sachen Ton hätte das Komödien-Abenteuer für die ganze Familie auch gut in den Winter gepasst. Auf Grund der Umstände kommt Catweazle nun am 11. März 2021 im Kino.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Otto als Catweazle sehen?