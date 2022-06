Großer Fast & Furious-Fehler in Teil 1 beweist: Die Action-Reihe hat noch nie Sinn ergeben

Die Fast & Furious-Reihe wirft nicht erst seit dem Weltraum-Ausflug die Logik aus dem Fenster. Schon im Teil 1-Finale macht ein Action-Stunt keinerlei Sinn.

Logik wird in der Fast & Furious-Reihe nicht groß geschrieben, und das ist für die meisten Fans auch nicht der Rede wert. Spätestens mit dem Weltraumtrip in Fast & Furious 9 fassten sich aber viele Mitglieder der Community an den Kopf. Bei genauem Hinsehen ist der liberale Umgang mit den Gesetzen der Realität aber schon seit The Fast and the Furious normal. Ein Action-Stunt im Finale beweist es.

Im Action-Finale von Fast & Furious gibt es einen unmöglichen Stunt

Dort treten Dom (Vin Diesel) und Bryan (Paul Walker) im Straßenrennen gegeneinander an. Diesels Figur sitzt dabei natürlich in seinem pechschwarzen Monster eines Dodge Chargers. Und um die schiere Kraft des Wagens zu unterstreichen, startet er das finale Kräftemessen mit einer physikalischen Unmöglichkeit. Einem gleichzeitigen Burn-Out und Wheelie. Der Fehler ist natürlich nicht ganz neu und kommt unter anderem in dieser Liste von Screenrant vor.

Schaut euch hier die Fast & Furious-Szene auf YouTube an:

Bei einem Burn-Out bringt der Fahrer zwei Räder seines Autos im Stand zum Durchdrehen. Dabei erhitzen sie sich so stark, dass sie zu rauchen beginnen. Bei einem Wheelie erreicht die Hinterachse eines Fahrzeugs genug Drehmoment, um den vorderen Teil des Wagens in die Luft zu heben.

Beide Kunststücke können sehr beeindruckend aussehen. Beide gleichzeitig sind für ein und dieselbe Achse allerdings unmöglich. Für einen Wheelie ist viel Bodenhaftung notwendig, während sie bei einem Burnout völlig fehlt. Vin Diesels Start wirkt zwar verdammt lässig, entspringt aber purer Effektmagie.

Dabei handelt es sich natürlich um einen gewollten und keinesfalls tragischen Filmfehler. Kein ernsthafter Fast & Furious-Fan wird physikalischen Realismus über optischen Bombast stellen. Aber nach 21 Jahren Action, U-Booten und Autos im Weltall wird sich das eine oder andere Community-Mitglied von der Reihe womöglich mehr Bodenhaftung wünschen.



