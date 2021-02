Großer Marvel-Schwachpunkt: Unser XXL-Ranking der bösen MCU-Figuren - mit zwei Avengers auf Platz 4

Die Schurk*innen im Marvel Cinematic Universe sind ein großes Manko des Comicfilm-Franchise. Unser Kollege Yves hat alle im über eine Stunde langen Video gerankt.

Das Marvel Cinematic Universe hat das Kino in den letzten 10 Jahren im Sturm erobert - an den Bösewicht*innen wird es aber kaum gelegen haben. Wenn die Filme rund um Iron Man, Thor, Captain America & Co. eine große Schwachstelle haben, dann oft die blassen, schnell vergessenen Gegenspieler*innen.

Die über 20 Blockbuster des MCU haben aber auch auf der bösen Seite einige starke Charaktere hervorgebracht. Unser Kollege Yves hat sich jetzt alle Bösewicht*innen aus dem Marvel-Universum vorgenommen und in ein Ranking gepackt. Herausgekommen ist ein richtiges XXL-Video mit über einer Stunde Länge!

Im Ranking der bösen MCU-Figuren sind zwei Avengers weit oben dabei

Insgesamt 28 Plätze umfasst Yves' Ranking zu den bösen MCU-Figuren. Mit Namen wie Malekith, Kaecilius, Aldrich Killian oder Yellowjacket lösen die hinteren Platzierungen vor allem ein "Ach, die gab es ja auch noch..."-Gefühl aus.

Hier wird deutlich, dass das MCU bei den Bösewicht*innen oft daran krankt, oberflächliche oder eindimensionale Figuren einzuführen, die einfach so in die Handlung geschleudert werden und sich kaum von generischen, charakterlosen Schablonen abheben.

Schaut hier das XXL-Ranking mit allen bösen MCU-Figuren!

Auf den vordersten Plätzen von Yves' Ranking wird es nochmal spannend. Auf Platz 4 sind sogar zwei Avengers gelandet: Wanda aka Scarlet Witch und Pietro aka Quicksilver aus Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron. Auch wenn die Zwillinge keine klassischen Schurk*innen sind, waren sie ursprünglich böse und wurden gegen Tony Stark aufgebracht.

Die aufregende Wandlung, die Wanda und Pietro im zweiten Avengers-Blockbuster durchmachen, bringt ihnen einen Platz so weit vorne im Ranking ein. Auf den ersten beiden Plätzen landen dann Thanos und Loki. Was die beiden so großartig macht und wieso Loki vor Thanos gelandet ist, könnt ihr im Video selbst herausfinden.

