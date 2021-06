Großes Vikings-Rätsel gelöst: Deshalb fehlt Rollo die komplette 6. Staffel

Fan-Liebling Rollo taucht in Vikings Staffel 5 das letzte Mal auf und fehlt im Finale komplett. Dafür gibt es allerdings einen guten Grund, verrät der Showrunner.

Im Vorfeld vom Vikings-Finale rankten sich Dutzende Theorien, wann und wie Fan-Liebling Rollo in Staffel 6 zurückkehren kann. Keine davon wurde erhört. Der Showrunner bringt im Nachhinein Licht ins Dunkel, denn Rollos Abwesenheit ergibt total Sinn.



Rollo-Rätsel gelöst: Deshalb fehlt der Fan-Liebling in Staffel 6 komplett

Ragnars Bruder Rollo Sigurdsson mauserte sich in Vikings über die Jahre hinweg vom hitzköpfigen Wikinger-Krieger zum ehrenwerten Herzog der Normandie, bis seine Präsenz in Staffel 5 abebbte.

© History Channel Rollo in Vikings

Das letzte Mal sahen wir ihn zurück nach Hause segeln, nachdem er mit Ivar gegen Björn kämpfte und Björn es daraufhin ablehnte, mit ihm ins Frankenland zu kommen.

Da am Ende der 5. Staffel außer Lagertha, Floki und Björn keine weitere Hauptrolle aus Staffel 1 mehr übrig war, wünschten sich viele Fans verständlicherweise mehr von Rollo in der letzten 6. Staffel, doch Showrunner Michael Hirst blieb hart.

Rollo passte nicht mehr in die Geschichte rund um Ragnars Söhne, verrät er gegenüber Express :

Seine Geschichte war in der Saga auserzählt. Er war fort, etabliert als Herrscher der Normandie und nicht länger Teil der Erzählung.

Tatsächlich hätte ein weiterer Auftritt von Rollo entweder eine ganz neue Storyline in der Normandie eröffnen müssen, oder einen fadenscheinigen Grund für eine weitere Rückkehr nach Kattegat erfinden müssen. Michael Hirst betonte schon immer, dass es in Vikings um Ragnar und seine Söhne gehe.

© History Channel Rollo in Vikings

Den gegenteiligen Fall mussten Vikings-Fans nämlich mit Floki erleben, ebenfalls Fan-Lieblings der ersten Stunde. Er würde länger als Rollo in der Serie behalten, obwohl die Drehbuchschreiber:innen nach Ragnars Tod nicht viel mit ihm anzufangen wussten.

Sie schickten Floki in Staffel 5 Teil 2, die Rollo bereits fast gänzlich fehlte, auf die oft bemängelte Island-Storyline.

Auch Rollo-Darsteller Clive Standen wusste, wann er gehen muss

Rollo-Darsteller Clive Standen meinte passenderweise gegenüber Entertainment Tonight , dass die Essenz der Serie Ragnars Familie ist:

In Vikings geht es in Wahrheit nicht um die Götter und Monster, die Religion und die Schlachten. Es geht um die Kernfamilie.

Nachdem in Staffel 5 klar wird, dass Rollo in der Normandie besser aufgehoben ist, seine eigene Familie hat und weder in Kattegat noch mit Ragnars Söhnen eine Zukunft haben wird, durfte seine Geschichte in Vikings ganz organisch auslaufen. Das macht ihn übrigens zu einer von nur zwei Hauptfiguren aus Staffel 1, die Vikings überleben.

Lagertha und Rollo in Vikings

Clive Standen erklärt sein Fernbleiben von Staffel 6:

Die Serie heißt Vikings und nicht Frankenland, also können wir auch nicht die ganze Zeit im Frankenland verbringen und Rollos Geschichte weiterverfolgen.

Für Rollo-Fans wird allerdings die Fortsetzung Vikings: Valhalla spannend werden, da wir darin die deutsche Schauspielerin Laura Berlin als seine Urenkelin Emma von der Normandie sehen werden.

