Größter Marvel-Film nach Endgame: Neue Eternals-Bilder angeblich geleaked

Sehnsüchtigen warten Marvel-Fans auf den ersten MCU-Film des Jahres. Eternals startet nach Black Widow und jetzt haben wir auch einen neuen Blick auf die Helden.

Nach dem Event-Filmen Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame lässt es Marvel im MCU erstmal ruhig angehen. Black Widow, der erste MCU-Film 2020, reist zurück in die Marvel-Vergangenheit. Der tatsächliche Aufbruch in Phase 4 findet erst mit Eternals statt, der ebenfalls im Jahr 2020 startet, allerdings erst im Herbst. Die ersten Bilder vom Dreh erinnerten noch an mysteriöse Aufnahmen vom Big Foot und UFOs.

Marvel macht ein großes Geheimnis um Eternals, aber das schreckt einen Twitter-Account namens "Secrets of Eternals" natürlich nicht ab. Die angeblichen Schnappschüsse von den Promobildern sind ebenfalls verschwommen. Die Umrisse der Figuren sind allerdings gut zu erkennen.

Die Leaks wirken authentisch, ihre Echtheit ist allerdings nicht verifiziert. Und anders als hier, haben wir auch den richtigen Film erwischt. Verlässlicher wird der Post zudem durch eine Bemerkung von Screen Rant. Demnach handelt es sich bei den Kostümen weiter unten um Variationen jener Outfits, die bereits bei der D23-Messe vorgestellt wurden.

Neue Bilder von Eternals mit Game of Thrones-Star

Richard Madden wird den nach Thanos wohl bekanntesten Eternal Ikaris verkörpern. Das Kostüm auf den Promo-Bildern erinnert mit seinen Verzierungen, der blauen Farbe und den glühenden Punkten auf der Brust stark an die Comic-Version der Helden.



Apparently this is leaked Eternals promo art of Richard Madden as Ikaris pic.twitter.com/6aMyL0OzmI — Secrets of Eternals (@Eternalsnews) January 26, 2020

Die Figur in den Comics: Laut Marvel Comics wurde er vor etwa 20.000 Jahren geboren. Während einer großen Sturmflut, die den Untergang von Atlantis bedeutete, brachte Ikaris mithilfe einer Arche Menschen und Tiere in Sicherheit.

Er kämpfte bereits in der Antike gegen die Erzfeinde der Eternals, die Deviants. Mit seiner Unsterblichkeit und der Fähigkeit, kosmische Energie zu manipulieren verehrten ihn die Menschen als Gott. Ikaris gilt in den Comics als der zweitmächtigste Eternal nach Zuras.



Neue Bilder von Eternals: Salma Hayek

Als Ajak schlüpft Salma Hayek in die Rolle der Anführerin der Eternals. I

part of Salma Hayek as Ajak and you can see a bit of Angelina Jolie’s Thena rocking the golden outfit and boots. pic.twitter.com/2EbAYJDKTM — Secrets of Eternals (@Eternalsnews) January 26, 2020

Die Figur in den Comics: In den Comics ist die Figur männlich. Ajak kämpfte im Trojanischen Krieg und wird häufig mit dem Helden Ajax verwechselt. Geboren in Polaria, Sibirien zählt Ajak zu einer Untergruppe der Eternals, den Polar Eternals. Er verfügt über ausgeprägtes Wissen über Archäologie und besitzt die typischen Eternal-Fähigkeiten wie Manipulation kosmischer Energie sowie die volle Kontrolle über seine Zellen.

Weitere Rollen sind unter anderem mit Kit Harington besetzt: Lest hier alles über die Eternals und ihre Kräfte.

The Eternals startet, anders als große Marvel-Filme wie Avengers, im Herbst am 6. November 2020. Die Dreharbeiten dürften allmählich in die Post-Produktion übergleiten, weshalb der erste Trailer auch nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Dann können wir endlich mit klarerem Bildmaterial arbeiten.

Freut ihr euch auf Eternals?